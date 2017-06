Konstanz Und das im Sommer: Warum in Dettingen gerade ein geschmückter Weihnachtsbaum steht

Und das im Sommer: Warum in Dettingen gerade ein geschmückter Weihnachtsbaum steht

In Dettingen steht ein Christbaum, voll geschmückt, und das im Sommer.

Nein, Anwohner an der Kapitän-Romer-Straße feiern nicht im Sinne von Heinrich Bölls Satire "Nicht nur zur Weihnachtszeit" jeden Tag das Fest. Johannes Hierling gehört das gute Stück, es war ein Geburtstagsgeschenk. Der Metzgermeister hat es nun im Garten stehen, zur Verwunderung von Passanten.

Mit diesem Präsent haben ihm Freunde einen Spiegel vorgehalten. Weil er bei ihnen gerne Christbaumkugeln stehle, wollten sie ihn nun mit so vielen Exemplaren ausstatten, damit er in Zukunft keine langen Finger mehr bekommen muss. In fünf Monaten, dann ist schon wieder Weihnachten, wird sich zeigen, ob dieses Geschenk bei Hierling seine Wirkung entfaltet hat.