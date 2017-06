Konstanz Unbekannter stiehlt Geldbeutel aus Tasche

Die Polizei sucht Zeugen eines Taschendiebstahls, der sich am Mittwochnachmittag im Lago-Center in Konstanz ereignet hat.

Eine Kundin bemerkte laut einer Mitteilung der Polizei gegen 17 Uhr an der Kasse eines Geschäfts im Lago-Center, dass ihr Geldbeutel fehlte. Diesen hatte sie in einer am Kinderwagen hängenden Handtasche gehabt. Kurz darauf, so die Polizei, versuchte ein Unbekannter vergeblich, mit einer Karte an einem Geldautomaten einen größeren Bargeldbetrag abzuheben. Die Polizei warnt vor Taschendiebstählen und rät, Wertsachen eng am Körper zu tragen. Zeugen werden gebeten, sich unter 07531/995-0 zu melden.