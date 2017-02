Unbekannter stiehlt Fahrgast zwei Taschen

Ein unbekannter Täter hat, versucht einen Fahrgast auszurauben. Er scheiterte. Den Vorfall hat die Geschädigte erst nachträglich zur Anzeige gebracht.

Ein Unbekannter hat versucht, einen Fahrgast im Bus zu berauben. Der Vorfall ereignete sich bereits am 23. Februar im Bus der Linie 2; die Geschädigt hat den versuchten Raub aber erst nachträglich zur Anzeige gebracht, teilt die Polizei mit. Zum Unfallhergang heißt es: Als der betroffene Bus gegen 19.35 Uhr an der Bushaltestelle Schnetztor anhielt, stürzte eine männliche Person auf die Geschädigte zu und entriss ihr zwei Taschen. Passanten konnten den Täter allerdings festhalten und händigten dem Opfer die Taschen wieder aus. Die Polizei bittet Zeugen dieser Tat, sich unter Telefon (0 75 31) 99 50 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.