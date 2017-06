Konstanz Unbekannter schlägt sofort zu

Nasenbeinbruch beim Opfer, das ins Konstanzer Krankenhaus gebracht werden muss

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Mann, der in der Nacht zum Sonntag einem 36-Jährigen im Garten einer Gaststätte in der Fürstenbergstraße einen Schlag ins Gesicht versetzte und dabei vermutlich das Nasenbeinbein brach. Der Verletzte wurde laut Pressemeldung der Polizei vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei nach dem Täter und den Hintergründen des Streits dauern an.