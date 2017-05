Konstanz Unbekannter schlägt Besucher des Bergfests in Konstanz-Wallhausen bewusstlos

Unbekannter schlägt Besucher des Bergfests in Konstanz-Wallhausen bewusstlos

Die Polizei Konstanz sucht nach einem brutalen Übergriff am Rande des Bergfests nach Zeugen. Drei Unbekannte gingen auf einen 35 und einen 49 Jahre alten Mann los und schlugen den 35-jährigen mit einem Gegenstand bewusstlos.

Die beiden Geschädigten waren laut einer Pressemitteilung der Polizei auf dem Rückweg vom Bergfest, als sie am Freitag gegen 01.30 Uhr auf dem Fußgängerweg in Richtung Dettingen von drei unbekannten Männern angegriffen worden. Dabei, so die Polizei weiter, schlug einer der Angreifer dem 35-Jährigen mit einem Stock oder einem ähnlichen Gegenstand auf den Kopf, wodurch er kurzzeitig bewusstlos wurde und zu Boden ging. Der 49-Jährige erlitt bei dem Vorfall leichte Gesichtsverletzungen.



Die drei Angreifer konnten noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchten. Warum es zu dem Übergriff kam, war der Polizei zunächst nicht bekannt. Einer der drei Angreifer ist laut der Pressemitteilung groß, von kräftiger Statur, hat nacken- bis schulterlange dunkle Haare, trägt einen Bart und wurde den Beamten als Deutscher beschrieben. Zeugenhinweise erbittet die Polizei, Telefon (07531) 995-0.