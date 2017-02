Unbekannter Täter bricht in Keller ein

Nachdem ein Einbrecher am Wochenende in einen Keller eingebrochen ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Einbrecher hat sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zutritt zu einem Keller in der Klingenbergstraße verschafft, indem er Holzlatten herausbrach. Er legte nach Angaben der Polizei Werkzeuge und andere Gegenstände zum Abtransport vor dem Keller bereit. Da der Einbrecher aber wohl gestört wurde, verschwand er ohne Diebesgut. Zeugen können sich an die Polizei unter Telefon (0 75 31) 99 50 wenden.