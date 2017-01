Konstanz Unbekannte stehlen Kabel aus Rohbau

Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls in der Feldstraße in Konstanz.

Unbekannte haben im Zeitraum von Weihnachten bis zum 9. Januar kupferhaltige Elektroleitungen, die teils bereits unter Spannung standen, aus einem Rohbau in der Feldstraße gestohlen. In diesem Zeitraum waren laut einer Mitteilung der Polizei Handwerkerferien. Der oder die Täter schnitten Leitungen aus mehradrigen Kabelsträngen heraus und verursachten dadurch einen Schaden in noch nicht bekannter Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 07531/995-0 entgegen.