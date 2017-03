In einer Flüchtlingsunterkunft ist der Brandmelder ausgelöst worden. Nur gebrannt hat es nicht.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Weiterführende Schulen in Konstanz

Unbekannte haben am Mittwochmittag gegen 14.30 Uhr in der Flüchtlingsunterkunft in der Max-Stromeyer-Straße einen Brandmelder ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, ist die Feuerwehr, ohne dass ein Brand ausgebrochen war, zur Unterkunft gefahren. Die Feuerwehr konnte ohne weitere Maßnahmen wieder abrücken. Die Polizei ermittelt wegen des Missbrauchs von Nothilfemitteln.