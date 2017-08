Konstanz Unbekannte klauen in Konstanz mehrere Bierkästen

16-Jähriger vorübergehend festgenommen, weitere Personen konnten wegrennen und nicht ermittelt werden

Über einen Zaun sind am Montag, gegen 23.15 Uhr, mehrere unbekannte Täter in das Lager eines Einkaufsmarktes in der Schneckenburgstraße eingestiegen und haben daraus mehrere Kästen Bier entwendet. Nach Zeugenmitteilungen überprüften Einsatzkräfte das Gelände und konnten einen 16-Jährigen vorläufig festnehmen, während weitere Personen bereits in einiger Entfernung davonrannten und im Rahmen der Fahndung nicht mehr gesichtet werden konnten. Zwei aus dem Lager des Einkaufsmarktes entwendete Bierkästen ließen die Unbekannten zurück. Ob der 16-Jährige mit der Tat zu tun hat, muss noch festgestellt werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 07531/995-0.