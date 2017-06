Konstanz Unbekannte klauen Dienstagnacht in Litzelstetten vier Motorroller und hinterlassen sie beschädigt

Roller quer verteilt im Konstanzer Vorort wieder aufgetaucht

Offensichtlich zu Spritztouren wollten Unbekannte vier Motorroller nutzen, die sie in der Nacht zum Dienstag entwendet hatten. Die vor Wohngebäuden in der Martin-Schleyer-Straße, der Straße Holdersteig und im Sankt-Katharinen-Weg unverschlossen abgestellten Motorroller wurden gestern im Bereich des Verbindungsweges Am Rinzler, zwischen Litzelstetten und Oberdorf in Höhe der Zufahrt zum Buchhaldenhof und in einem Graben zwischen den Sportanlagen und dem Jugendtreff in Litzelstetten beschädigt aufgefunden. Die Unbekannten ließen sich Straßen mit Gefälle hinunterrollen. Hinweise bitte unter: 07531/942993.