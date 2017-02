Konstanz Unbekannte bedrängt Mann beim Ausparken

Weil er wohl zu langsam ausparkte, stieg eine unbekannte Frau aus ihrem Auto, schrie den Ausparkenden an und schubste ihn.

Die Polizei ermittelt gegen eine unbekannte Autofahrerin wegen Nötigungs im Straßenverkehr. Die Frau ist nach Angaben einer Pressemitteilung mit einem 29-jährigen Autofahrer auf dem Parkplatz des Tennisheims in der De-Trey-Straße in Streit geraten. Wie der Mann bei der Polizei anzeigte, war er dabei, mit seinem Fahrzeug rückwärts auszuparken, als die Unbekannte wild gestikulierend angefahren kam. Da sie warten musste, stieg sie aus ihrem BMW X5 aus und schrie den Autofahrer an. Der Bedrängte stellte die Frau zu Rede, die schubste ihn zur Seite und fuhr wieder davon, heißt es in der Pressemitteilung. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 15.20 Uhr. Die Ermittlungen gegen die Autofahrerin, deren Fahrzeugkennzeichen der Geschädigte ablesen konnte, dauern an.