Konstanz Unachtsamer Autofahrer: Radfahrer prallt gegen Autotür

Gegen eine unachtsam geöffnete Autotür ist am Dienstagmorgen ein Radfahrer in der Theodor-Heuss-Straße geprallt. Wie die Polizei schreibt, konnte der Fahrer des Rennrads einen Sturz durch eine Vollbremsung gerade noch verhindern. Durch den Aufprall auf die geöffnete Tür entstand am Auto jedoch ein Schaden von rund 500 Euro, während der Schaden am Rennrad auf 200 Euro geschätzt wird. Personen wurden nicht verletzt.