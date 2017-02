Konstanz Umwelt-Tipps auf Arabisch: BUND und Stadt Konstanz geben Infoblatt für Flüchtlinge heraus

Umweltschützer wenden sich Flüchtlingen zu. Diese sollen Dinge wie Stromsparen und Müllvermeidung lernen.

Das Kapitel mit der Mülltrennung ist das umfangreichste. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und die Stadt Konstanz geben gemeinsam ein Informationsblatt heraus, das Flüchtlinge auf Arabisch einführt in Geheimnisse der Abfallentsorgung und -vermeidung sowie des Energie- und damit auch Geldsparens. Der Titel: "Geld sparen & Umwelt schützen". Die Hochschulgruppe b-welcome und ihr ehrenamtliches Übersetzerbüro Transkon helfen mit. Weitere Ausgaben in Farsi und Kurdisch sind geplant.

"Die meisten Flüchtlinge mussten plötzlich ihr Land verlassen. Sie hatten keine Gelegenheit, sich auf Deutschland vorzubereiten", sagt Moustapha Diop, Flüchtlingsbeauftragter der Stadt. Es sei erst einmal darum gegangen, aus einer Gefahrenzone zu kommen und die Familie in Sicherheit zu bringen. Für Menschen aus dörflichen Gegenden, die sich noch vorwiegend auf Märkten versorgten, seien die vielen Verpackungsmaterialien neu. Und in wärmeren Ländern seien weder das Heizen über Monate hinweg noch das Energiesparen dabei ein Thema.

Der globale Klimawandel, politische Konflikte und Fluchtbewegungen haben heute schon viel miteinander zu tun, darauf weist Antje Boll hin, Geschäftsführerin des BUND in Konstanz. Dies zeigten etwa die Anfänge des Arabischen Frühlings. Unter anderem habe der Frust über teure Lebensmittel nach Dürren den Aufruhr befeuert – auch in Syrien. Der BUND versuche nun auch Flüchtlinge einzubeziehen. Die Nachbarschaft zum interkulturellen Begegnungs-Café Mondial im Paradies habe die Idee zur Broschüre aufkommen lassen. Johannes Stiefel und Lukas Mettler arbeiteten als Freiwillige im Ökologischen Jahr an dem Papier, ebenso Elisa Lerch als Praktikantin.

Marina Bevilacqua hat zwar ihr Hotel-Management-Studium schon hinter sich und arbeitet nun im Hotel, für Flüchtlinge setzt sie sich aber weiter in der Hochschulgruppe b-welcome ein. "Wir wollen zeigen: Du bist willkommen." Neben dem Übersetzer-Dienst bietet die Gruppe Orientierungs-Pakete in der Muttersprache des Flüchtlings.