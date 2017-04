Konstanz Umfrage: Uni Konstanz bei internationalen Studierenden beliebt

Angesehene Forschung, der See plus die Gastfreundschaft der Konstanzer: Internationale Studierende bewerten die Universität Konstanz laut dem "International Student Barometer" ziemlich gut. Bemängelt werden allerdings die hohen Mieten und Lebenshaltungskosten in Konstanz.

Was denken internationale Studierende über ihr Studium an der Universität Konstanz? Was schätzen sie an ihrer Hochschule, wie zufrieden sind sie mit ihrem Studium, was ließe sich verbessern? Antworten auf diese Fragen gibt der "International Student Barometer", eine weltweite Befragung von Studierenden über ihre Erfahrungen mit und Erwartungen an ein Studium im Ausland. Rund 160.000 Studierende aus knapp 200 Hochschulen in 17 Ländern nahmen an der Befragung teil, darunter die Universität Konstanz als eine von 36 teilnehmenden Hochschulen in Deutschland.

Die Ergebnisse spiegeln laut Pressemitteilung der Uni Konstanz eine sehr hohe Zufriedenheit mit derselben wieder: Im deutschlandweiten wie auch im internationalen Vergleich schneidet die Universität Konstanz über beinahe alle Kriterien hinweg deutlich überdurchschnittlich ab und positioniert sich insbesondere in der Qualität ihrer Forschung und Lehre sowie in ihrem Serviceangebot in der Spitzengruppe. Ausschlaggebendes Kriterium für die Wahl der Uni Konstanz als Studienort ist laut den Umfrage-Ergebnissen die hohe Reputation als Forschungsuniversität mit starkem Forschungsbezug in der Lehre. Bemängelt werden von den Studierenden allerdings vor allem die hohen Mietkosten und Lebenshaltungskosten in Konstanz.



Leistungen der Uni-Bibliothek überzeugen



Besonders gut bewerten die Umfrageteilnehmer unter anderem die Leistungen der Uni-Bibliothek, insbesondere ihr Online-Angebot. "Diese markante Verbesserung lässt sich unter anderem durch die umfangreichen Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen der Bibliothek erklären, die sehr positiv aufgenommen wurden", kommentiert die Uni via Pressemitteilung.



Die Attraktivität der Region und die Freizeitmöglichkeiten in Konstanz werden von den Studierenden ebenfalls sehr positiv bewertet. Die erste Ankunft in Konstanz wird jedoch offenbar als schwierig empfunden; die internationalen Studierenden kritisieren die Anreisebedingungen. Die Befragung zeige laut Uni jedoch, dass sich die Studierenden nach der ersten Ankunft schnell zurecht finden und sich wohl fühlen: Gerade die begleitenden Orientierungsprogramme für die ersten Wochen würden als sehr hilfreich bewertet, breit angenommen und als gute Unterstützung für den Studienstart wertgeschätzt.



Ein besonders positives Zeugnis stellen die internationalen Studierenden der Konstanzer Gastfreundschaft aus: Die Umfrage zeigt, dass sie schnell sozialen Anschluss finden und mit Leichtigkeit Freundschaften mit deutschen Studierenden und Einwohnern aus Konstanz knüpfen: In der Kategorie „Host friends“ liegt die Universität Konstanz im bundesweiten Vergleich auf Platz 2.