Konstanz Umfrage: Schüler der Gebhardschule stellen Fragen zu Terror

Neuntklässler haben sich mit Fragen zu Menschenrechten und Terror auseinandergesetzt. Sie haben dazu eine Umfrage gestaltet

Konstanz – "Glauben Sie, es könnte in nächster Zeit Terroranschläge in Deutschland geben? Wie viel Prozent der Muslime weltweit sind radikal?" Diese Fragen stellten Schüler der Gemeinschaftsschule Gebhard im Edeka-Center in der Reichenaustraße für eine Umfrage zum Thema Terror. Eine Gruppe Neuntklässler betreute einen Infostand und fragte die Passanten nach ihrem Wissen und ihrer Meinung zu dem brisanten Thema. Organisiert wurde die Aktion von den Schülern selbst – eine Lehrerin war lediglich zur Aufsicht dabei.

Das Projekt entstand während eines Aufenthalts im Studienhaus Wiesneck, dem Institut für politische Bildung Baden-Württemberg bei Freiburg. "Die Veranstaltung war freiwillig. Wir wurden gefragt, ob wir Interesse hätten", sagte der 15-jährige Johannes Droste. Etwa 20 Schüler meldeten sich. Mit zwei Fachkräften des Studienhauses erarbeiteten sie dort die Themenbereiche Menschenrecht und Terror.

"Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Länder Menschenrechte verletzen", meinte der 16-jährige Tarig Badawi und Johannes sagte: "Ich wusste, dass die Anzahl der Muslime, die Terroristen sind, gering ist. Der Anteil ist aber noch viel kleiner, als ich vermutet hatte." Von allen Muslimen weltweit seien sieben Prozent radikal und nur zwei Prozent der Terroranschläge in Europa hatten einen islamistischen Hintergrund. Tarig hörte dieser Ausführung aufmerksam zu. "Ich bin selbst Muslim", meinte er schließlich, "deshalb ist mir dieses Thema besonders wichtig."

Die beiden Schüler haben in den vergangenen Jahren begonnen, sich für Politik zu interessieren. "Man wächst da so rein", sagte Johannes. "So langsam tragen wir ja auch Verantwortung, irgendwann dürfen wir wählen. Ich finde nichts schlimmer, als jemanden, der sich aufregt, ohne sich über das Thema informiert zu haben." Er und Tarig schauen zum Beispiel Talkshows zu politischen Themen an. "Bei der Umfrage geht es hauptsächlich darum, ins Gespräch zu kommen", so Johannes.