Konstanz Umbau des Seerhein-Centers am Zähringerplatz: Ladenmieter müssen warten

Der Umbau des Seerhein-Centers am Zähringerplatz verzögert sich - sehr zum Leidwesen gewerblicher Mieter. Drei von ihnen haben in der Nachbarschaft Ausweichflächen gefunden. Derweil läuft nun das Entkernen des Center-Gebäudes.

Der Flur erstrahlt in freundlichem Hellgrün, die Räume sind frisch renoviert. Am Zähringerplatz 32a, in Sichtweite zum Seerhein-Center, wirkt das Ambiente freundlich. Und doch sagt Susanne Dietrich, Leiterin einer Filiale des Tabak- und Zeitschriftengeschäfts Barbarino: „Wir finden die Räume schön, aber hier fehlt uns die Laufkundschaft.“ Sobald klar war, dass alle Geschäfte bis auf die Apotheke aus dem maroden Einkaufszentrum ausziehen müssen, weil es saniert werden soll, suchte Dietrichs Arbeitgeber nach Ausweichflächen. „Ganz früher war hier mal ein Edeka drin, danach ein Fahrradladen“, erzählt Susanne Dietrich. Nun ist das Areal in mehrere kleinere Räume unterteilt. Auch das Geschäft Eru, ein Schuh- und Schlüsseldienst, sowie der Shiquan Asiamarkt sind aus dem Seerhein-Center auf die andere Straßenseite gewechselt.

Yener Sakur, der vor knapp zwei Jahren den Schuh- und Schlüsseldienst übernahm, freut sich über die Ausweichmöglichkeit. Doch er ärgert sich über Missmanagement rund um die geplante Sanierung des Seerhein-Centers. „Was uns schon alles versprochen wurde!“, schimpft er und fragt sich: „Warum mussten alle Mieter im August 2016 ausziehen, obwohl das Center bis heute nicht umgebaut wird? Wir hätten noch mindestens ein halbes Jahr länger dort bleiben können.“ Auch Susanne Dietrich moniert mangelnde Kommunikation den Ladenmietern gegenüber. „Wir haben in letzter Zeit keine Informationen dazu erhalten, wann wir zurückziehen können. Es hieß mal, im Januar oder Februar 2018, aber das genieße ich mit Vorsicht.

“ Zu Recht, wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Zunächst hatte Eva Katrin Maier, Pressesprecherin des Projektentwicklers Fokus Development in Duisburg, vom Baubeginn im Frühjahr 2016 gesprochen. Doch diese Zeit verstrich ungenutzt. Später ging Maier davon aus, dass die Baugenehmigung Ende Juli 2016 vorliegen würde und das Einkaufzentrum ab August ein neues Gesicht bekommt. Auch dazu kam es nicht. Die Baugenehmigung erteilte die Stadt erst Anfang 2017, sie war auch verspätet eingereicht worden. Vergangene Woche nun begannen Bauarbeiter tatsächlich mit der Entkernung des Gebäudes. So können die Verkaufsflächen später größer zugeschnitten werden, wie es heute üblich ist. Die von außen sichtbare Baustelle wird laut Eva Katrin Maier erst Anfang Mai eingerichtet.

Center 2018 wieder offen

Zum Mieter-Vorwurf mangelnder Informationspolitik war von Fokus Development gestern keine Stellungnahme zu bekommen. "Es ist richtig, dass wir ursprünglich von einem früheren Baustart ausgegangen sind, dennoch ist es nicht ungewöhnlich, dass bei sehr komplexen Projekten, wie es auch der Umbau des Seerhein-Centers darstellt, Prozesse länger dauern als ursprünglich geplant", erklärte Pressesprecherin Eva Katrin Maier. Von außen sei bisher wenig von den Arbeiten zu sehen, weil sich das Geschehen derzeit hauptsächlich innen abspiele: "Die Baustelleneinrichtung und damit auch die von außen sichtbaren Arbeiten, werden dann Anfang Mai beginnen. Die Bauzeit von 14 Monaten werden wir einhalten. Dementsprechend wird das Center im Frühjahr 2018 wieder eröffnet."

Mieter will keine Ramsch-Nachbarn

Welche Mieter nach der Sanierung einziehen, verkündet Fokus Development noch nicht offiziell. Yener Sakur hofft auf eine qualitätvolle Entwicklung: „Der Ein-Euro-Laden und Billigklamotten haben im Seerhein-Center nichts verloren, weil sie den Ruf verderben“, sagt er. Er wünscht sich stattdessen mehr Dienstleister wie etwa eine Änderungsschneiderei oder einen Blumenladen.

Auch seine Fähigkeiten würde Sakur gern wieder im Seerhein-Center anbieten, aber das kann er sich nicht leisten: „Vorher haben wir 1500 Euro pro Monat bezahlt, nach der Sanierung sollen es rund 5000 sein. 42,80 Euro kostet der Quadratmeter, plus Nebenkosten und acht Prozent Umsatzbeteiligung.“ Mit einer moderaten Erhöhung habe er gerechnet, aber nicht mit diesem Aufpreis. So bleibt er am Zähringerplatz 32a, genauso wie der Asialaden, der seine Verkaufsfläche dort verdreifachte. Susanne Dietrich und ihre Mitarbeiterinnen freuen sich dagegen schon auf den Umzug zurück an alte Wirkungsstätte: „Wir warten auf dem Abstellgleis, bis wir wieder ins Seerhein-Center dürfen“, sagt sie.

Alte und neue Flächen

Das Seerhein-Center soll nach rund 14 Monaten Bauzeit im Frühjahr 2018 bezugsfertig sein. Unter anderem öffnet das Lebensmittelgeschäft Kaufland wieder seine Türen, erweitert auf zwei Etagen. Auch ein Café mit Außengastronomie ist geplant. Die drei ehemaligen Mieter Eru Schuh- und Schlüsselservice, Barbarino und Shiquan Asiamarkt sind nun am Zähringerplatz 32a zu finden. (kis)