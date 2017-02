Konstanz Überraschung: Lang ersehnte Bahnhofsanierung soll in einem Jahr beginnen

Mit dieser Nachricht aus dem Technischen Ausschuss hatte kaum einer gerechnet: Die Bahn nennt den Januar 2018 als Beginn der Sanierung des Konstanzer Bahnhofs. Die Unterführung soll aber nicht verbreitert werden.

Eine der Standard-Anfragen von SPD- und FDP-Fraktion im Technischen Ausschuss, wie es denn mit der seit Jahren von Konstanz herbeigesehnten Sanierung des Bahnhofs weitergehe, brachte eine Überraschungsantwort: Die Stadtverwaltung informierte darüber, dass die Bahn von einem Baubeginn im Januar 2018 ausgehe. Die Plangenehmigung der Bauentwürfe liege vor. Bei vielen dürfte allerdings ein bitterer Beigeschmack bleiben. Die als eng empfundene Unterführung soll nicht erweitert, sondern nur durch zwei Aufzüge barrierefrei gestaltet werden.

Das Eisenbahnbundesamt habe den Plänen zugestimmt, sagte Daniel Knack von der Konstanzer Stadtverwaltung im Ausschuss. Die drei Bahnsteige sollten zudem so umgebaut werden, dass künftig an jedem ein Zugpaar halten könne. Experten der Bahn und des Eisenbahnbundesamts gingen davon aus, dass mit dem Ausbau der Anbindungen in die Schweiz ab 2019 zwar mehr Züge in Konstanz halten, doch sich die Masse der Fahrgäste besser verteile. Aus diesem Grund werde die Dimension der Unterführung als angemessen angesehen. Ein anderes Sanierungsprojekt bleibt offenbar noch lange liegen: Die Erneuerung der Schienenstrecke über die Rheinbrücke sei erst für 2036 vorgesehen. Wesentlich schneller soll es mit der ebenfalls seit Langem geforderten barrierefreien Erhöhung der Haltepunkte an der Seehas-Strecke gehen: Der Spatenstich für das Vorhaben werde am 20. März am Haltepunkt Reichenau sein, hieß es im Ausschuss.

Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn zeigte sich erleichtert, dass nun Termine für die Sanierungen stehen: "Es tut sich was." Endlich baue die Bahn in Konstanz. Der Nachricht vorausgegangen waren Anfragen der SPD- und FDP-Fraktion. Die SPD hält demnach eine Minimallösung mit zwei Aufzügen an der Unterführung nicht ausreichend für einen leistungsfähigen Bahnhof. Die FDP-Fraktion fürchtet ebenfalls Engpässe, wenn ab 2019 der neue Schnellzug von Konstanz nach St. Gallen häufiger verkehrt.