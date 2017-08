vor 3 Stunden Philipp Zieger Kanton Thurgau / Konstanz Überraschende Wendung im Fall getöteter Konstanzerin: Mutmaßlicher Täter widerruft Geständnis

Es ist eine Wende in diesem Fall, der an Pfingsten 2016 nicht nur die Konstanzer Nachbargemeinde Tägerwilen erschüttert. Eine Spaziergängerin hatte am Ufer des Schweizer Strandbads eine Frauenleiche entdeckt. Kurze Zeit später nahm die Polizei einen Mann fest, der bereits im ersten Verhör die Tötung der damals 38-jährigen Konstanzerin gestand. Von dieser Tat will der Beschuldigte heute nichts mehr wissen.