Konstanz Über den Wert eines Menschen: Horváth-Stück auf Kreuzlinger Seebühne

Das See-Burgtheater zeigt Ödön von Horváths-Stück "Kasimir und Karoline". Die Inszenierung samt Bühnenmusik wagt einen aufwühlenden Ritt in die großen Gefühle.

Die Wartezeit bis zum Beginn des Pressegesprächs nutzten Regisseurin Astrid Keller und Bühnenbildnerin Beate Faßnacht für eine spontane Bühnenbesprechung. Sie seien am Überlegen, ob sie ein blickdichtes Netz vor die Musiker spannen, erläuterte Faßnacht. Diese werden nämlich in der kommenden Freiluftaufführung von "Kasimir und Karoline" des See-Burgtheaters in einer Art Schaubude sitzen. Die fünfköpfige Band unter Leitung von Goran Kovacevic wäre erst durch ein auf sie gerichtetes Licht sichtbar, so die Überlegung. "Die Musiker sitzen sehr zentral", erklärte die Bühnenbildnerin. Ob dies wirklich so gemacht wird, oder ob Goran Kovacevic & Baro Drom Orkestar immer zu sehen sein werden, haben Keller und Faßnacht noch nicht entschieden. "Das kann man erst beurteilen, wenn man's sieht", erklärt Astrid Keller.

"Beate hat dieses Stück vorgeschlagen", erzählt Astrid Keller. Sie sei von der Idee hellauf begeistert gewesen. Das Volksstück von Ödön von Horváth beschreibe ein zeitloses Thema: "Was ist der Wert eines Menschen, wenn er kein Geld, Papiere oder Arbeit hat?", so formuliert es Keller. Kasimir und Karoline sind verlobt. Er hat gerade seine Arbeit verloren. Beim Besuch des Münchner Oktoberfests trennen sich beide im Streit. "Durch Alkohol werden Probleme nicht gelöst, sondern ausgelöst", betonte die Regisseurin. "Sie machen sich Druck, obwohl sie sich eigentlich lieben." Verschärft werde der Zwiespalt durch Kasimirs Kumpel Merkl Franz, der ihn aufstachle. Karolines berühmter Satz "Man hat halt oft so eine Sehnsucht in sich – aber dann kehrt man zurück mit gebrochenen Flügeln und das Leben geht weiter, als war man nie dabei gewesen" beschreibe ihre Gefühlslage.

"Sie gehen sich an diesem Abend verloren", beschreibt Keller. "Das bittere Ende zeigt Austauschbarkeit der Liebe." Was dem Motto "Und die Liebe höret nimmer auf" widerspreche. "Ich will zeigen, dass dies nur das Ende eines Tages ist", erläutert sie, "dass sie vielleicht wieder zusammenkommen."

Horvath habe viel lebensnaher geschrieben als dies beispielsweise in "Romeo und Julia auf dem Dorfe" der Fall sei. Astrid Keller hatte vor zwei Jahren Gottfried Kellers Erzählung auf der Seebühne inszeniert. Begeisterung ist auch bei Leopold Huber zu spüren. "Horvath ist mein geistiger Großvater", sagt der Intendant des See-Burgtheaters. Und: "Wenn du ihn magst, kannst du nichts falsch machen."

Einen großen Wunsch haben Astrid Keller und Beate Faßnacht noch. Gerne würden sie ein echtes Pferd mitspielen lassen, denn zwischendurch gilt es für Akteure, sich auf den Pferderücken zu schwingen. Bestimmt 30 Telefonate habe sie deswegen bereits geführt. Aber es sei kompliziert, denn man brauche Pferd nicht nur an 20 Abenden, sondern auch bei Proben. Zur Not könnte auch ein Mensch im Pferdekostüm diese Rolle übernehmen. Das wäre für Maskenbildnerin Beate Faßnacht aber eine echte Notlösung. Einfacher dürfte sich der Wunsch nach einem Mercedes-Kabriolet erfüllen lassen, das ein wichtiges Requisit auf der Freiluftbühne sein wird.

Die Inszenierung

Spieldaten: "Kasimir und Karoline" von Ödön von Horváth führt das See-Burgtheater vom 13. Juli bis zum 10. August an 20 Terminen auf der Seebühne unterhalb der Kreuzlinger Seebühne auf. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr. Die Zuschauertribüne ist bedeckt. Gespielt wird bei jeder Witterung, außer bei Dauerregen oder Sturm. Einlass und Bewirtung ab 18 Uhr. Die Leitung für die Bühnenmusik hat Goran Kovacevic. Er habe eine Band aus Florenz mitgebracht, sagt er. Zur Bühnenmusik sagt er: "Es sind Partykracher dabei." Dazu zählt er richtige und derbe Bierzeltmusik. Mit dabei seien aber auch viele Klassiker. (nea)