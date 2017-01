29.12.2016 21:50 Jörg-Peter Rau Exklusiv Turngala: Warum Menschen als Sensation ausreichen

Der grandiose Erfolg der Turngala in Konstanz dürfte auch die Diskussion um ein Wildtierverbot in Zirkussen neu beleben. Denn deutlich wurde: Damit das Publikum staunt, muss man keine dressierten Tiger in die Manege schicken.