Dettingen Turbulentes Verwechslungsspiel in der Kapitän-Romer-Halle

Turbulentes Verwechslungsspiel in der Kapitän-Romer-Halle

Die Theatergruppe des TSV Dettingen-Wallhausen zeigt mit dem Stück "Neurosige Zeiten" die beste Aufführung der vergangenen Jahre.

Mit „Neurosige Zeiten“ von Winnie Abel hat Joachim Görig eine wahre Perle einer Komödie ausgegraben. Dem Regisseur der Theatergruppe des TSV Dettingen-Wallhausen gelang mit seinen Darstellern eine hervorragende Umsetzung des turbulenten Verwechslungsspieles. Die aktuelle Aufführung ist die beste der vergangenen Jahre. Die Laienspieler der Theatergruppe füllten ihre Rollen so gut aus, als wären sie ihnen direkt auf den Leib geschrieben worden. Gesteigert wurde der Reiz durch eine Geschichte mit nicht vorhersehbarem Ende und dem Verzicht auf die übliche Paarbildung.

Eine Psychiatrie-Wohngruppe erwartet den unwillkommenen Besuch von Cécile Adolon (Renate Bossart), Mutter von Bewohnerin Agnes (Linda Waldraff). Die Mutter weiß aber nichts von dem Aufenthaltsort ihrer Tochter. Das Chaos nimmt seinen Lauf, als Mitbewohner Willi (Freddy Huff) die Eingangstür versehentlich so heftig gegen den Kopf von Tupperware-Beraterin Herta (Andrea Okle) donnert, dass diese vermeintlich tot auf dem Boden liegen bleibt. Das Verwirrspiel nimmt weiter Fahrt auf, als Agnes Mutter eintrifft. Eine weitere Steigerung erfährt das Tohuwabohu mit Schlagerstar Hardi Hammer (Thomas Gloger), der zwecks Imagepflege in der Psychiatrie-Wohngruppe übernachtet. Die Bewohner beschließen, die Psychiatrie zu verlassen und in die Finca von Hardi Hammer auf Mallorca zu ziehen.

Einen Sonderapplaus verdiente sich Sylvia Madl als Bewohnerin Marianne, die ein Lied des von ihr verehrten Schlagerstars Hardi Hammer trällerte. Sehr witzig war das mit Händen aufgeführte Kasperletheater von Linda Waldraff und Freddy Huff. Ein Gewinn für die Theatergruppe ist Neuling Alea Gloger (Beschäftigungstherapeutin Rahel). Auch Nicolas Spöttl (Fotograf Freddi) überzeugt in seinem ersten Kurzauftritt. Marc Feißel (Zwangsneurotiker Hans) von der Theatergruppe Sankt Martin stellt einen weiteren Gewinn dar. Rita Offergeld (Malerin Desirée) und Petra Pfau (Psychiaterin Dr. Dr. Ilse Schanz) runden mit ihren gelungenen Darstellungen das Ensemble ab.