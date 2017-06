Konstanz Trotz aller Einzelfälle: Die Zahl der Alkoholvergiftungen im Kreis Konstanz geht zurück

Neulich im Polizeibericht: Zwei Frauen werden mit 2,6 und 2,9 Promille Alkohol im Blut aufgegriffen. Zeit für ein paar Zahlen aus der Statistik. Denn die AOK-Untersuchungen zeigen, dass dass immer noch meistens die Männer betroffen sind. Und dass der Alkoholmissbrauch eher zurückgeht.

In beiden Fällen lag der Alkoholpegel weit über dem, was über einen kleinen Rausch hinausgeht. In beiden Fällen waren es Frauen. Nachdem die Polizei neulich an einem einzigen Wochenende gleich zweimal eingreifen musste, weil der Atemtest 2,6 und 2,9 Promille ergeben hatte, stellt sich die Frage: Sind Frauen zunehmend von Alkoholsucht betroffen? Gerhard Gottwald, Pressesprecher der AOK Hochrhein-Bodensee, greift das Thema auf und hat Zahlen parat. Sie beziehen sich auf Fälle, in denen Patientinnen wegen Alkoholvergiftung stationär ins Krankenhaus aufgenommen werden mussten. Die beiden Frauen, mit denen die Polizei an einem der ersten heißen Wochenenden des Jahres zu tun hatte, gehören also nicht zu der von der Statistik erfassten Gruppe.

Dennoch sind die Zahlen interessant. Im Landkreis Konstanz, so Gottwald, zählte die AOK im vergangenen Jahr 151 Personen aller Altersgruppen, die stationär wegen akuter Alkoholvergiftung in ein Krankenhaus aufgenommen wurden – davon 44 Frauen (das sind knapp 30 Prozent) und 107 Männer. „Das ist der mit Abstand niedrigste Wert seit Jahren“, hat die AOK bei Rüdiger Both, dem Leiter des Gesundheitszentrums in Konstanz, in Erfahrung gebracht. Von 2008 bis 2015 lag der Mittelwert um 22 Prozent höher. Damit folgt der Landkreis einem landesweiten Trend. Die Statistik zeigt auch, dass die Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen mit über 15 Prozent aller Fälle besonders stark beteiligt ist. Dennoch nimmt die Zahl der Einweisungen jugendlicher Komatrinker deutlich ab. „Offensichtlich werden die meisten Menschen mit zunehmendem Alter vernünftiger und können mit dem Thema Alkohol verantwortungsvoller umgehen“, vermutet der Gesundheits­experte. Oder, so sein Fazit, "Komatrinken ist einfach aus der Mode gekommen.“

Trotz dieser erfreulichen Entwicklung, betont Gottwald weiter, sieht die AOK keinen Grund zur Entwarnung. Nach wie vor sei der Umgang mit Alkohol ein großes gesellschaftliches Problem. „Wir sehen zwar, dass die Prävention greift, dürfen aber bei unseren Präventionsbemühungen nicht nachlassen“, betont Rüdiger Both. „Nur so können wir dazu beitragen, dass Jugendliche eine gesunde Einstellung zu Alkohol erfahren.“ Studien zeigen, dass Eltern eine entscheidende Rolle dabei spielen. Gerade Kinder abhängiger Eltern sind besonders gefährdet. Ihr Risiko, selbst und meist sehr früh abhängig zu werden, sei deutlich erhöht. Das hat auch eine finanzielle Dimension: Im letzten Jahr hat die AOK Baden-Württemberg knapp sechs Millionen Euro für alkoholbedingte Krankenhauseinweisungen ausgegeben, davon fast elf Prozent für die 15- bis 19-Jährigen.

Und das Thema Vollrausch hat der AOK zufolge auch viel mit der Jahreszeit zu tun. Gottwald erklärt: "Im Frühjahr, wenn die Sonne scheint und die Temperaturen steigen, zieht es die Menschen in die Natur zu Maifesten, Wanderungen, Vatertagsausflügen, Bierhocks und anderen geselligen Runden. Oftmals fließt dabei auch reichlich Alkohol. So kam es in den Monaten April, Mai und Juli des vergangenen Jahres zu den meisten alkoholbedingten Krankenhauseinweisungen im Landkreis." Mehr stationäre Aufnahmen von Schnapsleichen habe es nur an den närrischen Tagen gegeben.

Alkoholmissbrauch

Für den Körper sind alkoholhaltige Lebens- und Genussmittel schädlich, weil Ethanol unter anderem auf Leber, Nerven und ungeborenes Leben giftig wirkt. Die Schwere einer Alkoholvergiftung hängt von der Blutalkoholkonzentration ab; es ist aber bekannt, dass Menschen unterschiedlich auf diese Konzentration reagieren – dabei spielt auch Gewöhnung eine große Rolle. Ab 2,0 Promille sind Aggressivität, Sprach- und Sehstörungen, Erbrechen oder Gedächtnisverlust häufige Reaktionen. Ab 2,5 Promille (was auf die beiden von der Polizei mitgeteilten Fälle zutrifft) können Bewusstlosigkeit und Schockzustand auftreten. Bereits ab 3,0 Promille kann der Tod eintreten, einzelne Patienten haben eine Alkoholkonzentration von 6,0 Promille überlebt. (rau)