vor 1 Stunde SK Konstanz Trotz Regen und Kälte: 550 Menschen demonstrieren in Konstanz für Europa

Das neunte Mal in Folge und immer noch gut besucht: Die Bewegung "Pulse Of Europe" zieht Bilanz über die wöchentlichen Kundgebungen am Konstanzer Hafen und macht nun einmal im Monat weiter.

Konstanz interessiert Sie? Bestellen Sie den Gratis-Newsletter "Wasserstand" von Redaktionsleiter Jörg-Peter Rau. Nur noch ein Schritt! Vielen Dank für Ihre Newsletter-Anmeldung. Um die Anmeldung erfolgreich abzuschließen, aktivieren Sie bitte den Link der E-Mail, die wir Ihnen geschickt haben. Sie haben keine Nachricht erhalten? Bitte überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner.