Konstanz Trotz Gewerbesteuer-Lochs: Stadt Konstanz schließt das Jahr 2016 gut ab

Damit hätten viele nicht gerechnet: Eher unerwartete Einnahmen und Disziplin bei den Ausgaben haben der Stadt einen sehr ordentlichen Jahresabschluss beschwert. Die Schulden sind bis nahe an die 20-Millionen-Grenze gesunken. Doch Finanzexperten warten: Die Gewerbesteuer bleibt ein großer Risikofaktor.

Die Meldungen im Dezember 2016 waren beunruhigend. Binnen weniger Tage musste die Stadt Konstanz über acht Millionen Euro Gewerbesteuer zurückzahlen, erstmals seit Jahren schwebte das Schreckgespenst Neuverschuldung durch den politischen Raum, Risiko war eines der meistbenutzten Worte im Zusammenhang mit den städtischen Finanzen. Ein gutes Vierteljahr später ist das Bild ein ganz anderes. Die Stadt Konstanz hat dieses Jahr 2016 trotz des unerwarteten Einschlags sehr viel besser abgeschlossen, als viele zu hoffen wagten. Das geht aus dem vorläufigen Jahresabschluss hervor, der jüngst auch im Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderats für erkennbar erleichterte Freude sorgte.

Stadtkämmerer Hartmut Rohloff und seinem Stellvertreter Michael Helff fiel hörbar ein Stein vom Herzen, als sie von höheren Einnahmen als erwartet sprachen. 10,3 Millionen Euro mehr als ein Jahr zuvor angenommen flossen in die städtischen Kassen, vor allem durch die Gewerbesteuerzahlungen zahlreicher kleinerer Unternehmen, wie die Kämmerei vermerkte. Aus der Kurtaxe flossen 260 000 Euro über Plan, die Vergnügungssteuer brachte ein Plus von einer Million Euro, und laut Kämmerei liefen auch die Tiefgaragen besser als geplant.

Im Ergebnis heißt das: Konstanz konnte auch im Jahr 2016 Schulden abbauen, erstmals ist die 20-Millionen-Euro Grenze nahezu erreicht. Da die Rücklage für 2017 zum Jahreswechsel ebenfalls deutlich über Plan liegt (13,8 statt 10,5 Millionen Euro) und die großen Investitionen wie Gemeinschaftsschule und Bodenseeforum zu erheblichen Teilen verbucht sind, "sind die Spielräume für 2017 ff. verbessert", wie die Kämmerei ausführt. Von einer Neuverschuldung in diesem Jahr ist nicht mehr die Rede, statt dessen könnte der Schuldenstand sogar auf unter 20 Millionen Euro und damit den niedrigsten Wert seit Jahrzehnten fallen.

In den politischen Fraktionen ist die Zufriedenheit auch deshalb so groß, weil 2016 trotz eines Einbruchs der Gewerbesteuer um ein Drittel (von 59,6 Millionen Euro auf nur noch 39,6 Millionen Euro) zugleich ein Jahr der Rekordinvestitionen war. Die Summe von 43,5 Millionen Euro sei noch nie investiert worden, hieß es in der Sitzung, und auch in diesem Jahr stehen mit der Fertigstellung der Z-Brücke in Petershausen sowie dem Start von Sanierung und Umbauarbeiten an Kindergärten oder Kikuz nochmals Millionen-Projekte auf dem Programm. Zugleich warnen die Finanzchefs im Rathaus aber auch vor erheblichen Unwägbarkeiten: "Nach wie vor stellt die Volatilität der Gewerbesteuer eines der größten Risiken für den städtischen Haushalt dar."

Dass 2016 am Ende besser als erwartet abgeschlossen wurde, liegt für Kämmerer Rohloff aber vor allem an einem: der Ausgabendisziplin des Gemeinderats. Denn während die Stadt bei den Einnahmen von vielen externen Faktoren abhängig sei, sagte er, könne sie die Ausgaben selbst steuern. Und das habe der Gemeinderat gut gemacht.

Städtische Einnahmen

Die wichtigsten Einnahmen der Stadt sind die Gewerbesteuer (im Jahr 2016 waren dies 39,6 Millionen Euro), die Grundsteuer (13,2 Millionen Euro), ein Anteil aus der Einkommensteuer (43,3) und Zuweisungen des Landes (rund 50). Hinzu kommen Ersätze für Sozialleistungen von Bund oder Land (12,4), Entgelte (10,2), Miet- und Pachteinnahmen (7) sowie Kostenerstattungen (8,3 Millionen Euro). (rau)