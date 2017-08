Konstanz Trickdiebe in Konstanz unterwegs: Vorsicht bei Messung von Wasserqualität

Trickdiebe in Konstanz unterwegs: Vorsicht bei Messung von Wasserqualität

Eine 71-jährige Frau ist am Dienstag gegen 11 Uhr Opfer eines Trickdiebs geworden. Die Polizei warnt vor angeblichen Messungen der Wasserqualität. Den Stadtwerken Konstanz sind mehrere Meldungen eingegangen,

Der unbekannte Mann hatte der Frau laut Polizei vor ihrer Wohnung im Felchangang vorgegeben, die Wasserqualität prüfen zu müssen. Als er hereingelassen wurde, forderte er die Frau auf, im Obergeschoss die Wasserhähne aufzudrehen. Als sie wenig später wieder ins Erdgeschoss zurückkehrte, war der Unbekannte verschwunden und mit ihm die Geldbörse aus der Handtasche der 71-Jährigen. Darin hatten sich laut Polizei rund 150 Euro befunden.

Der mutmaßliche Dieb wird wie folgt beschrieben: 50 bis 60 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, gebeugte Haltung, dunkle Haare, sprach hochdeutsch ohne Akzent und trug ein dunkles, kariertes Hemd, dunkle Hose und ein dunkles Basecap.

Gegen 15.40 Uhr am selben Tag suchte vermutlich ein Komplize eine Wohnung in der Gottlieber Straße auf und kündigte einen Mitarbeiter an, der den Wasserdruck prüfen werde. Dieser Mann wird als etwa 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, mit kräftiger Statur, wenigen, vermutlich grauen Haaren und bekleidet mit einem grauen, knielangen Arbeitsmantel beschrieben.

Da bei den Stadtwerken mehrere Anfragen deswegen eingegangen sind, geht die Polizei davon aus, dass der oder die Täter verschiedene Haushalte aufgesucht haben und sich mit dieser Vorgehensweise Zutritt zu den Wohnungen verschafften, um dann Bargeld oder andere Wertsachen zu entwenden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Telefon (07531) 995-0, zu melden.