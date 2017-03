Trickbetrüger nehmen Senioren ins Visier

Betrugswelle schwappt über die Region. Unbekannte geben sich als Polizisten aus und erbeuten zehntausende von Euro

Stockach/Villingen-Schwenningen – Die Masche ist nicht neu, und doch fallen immer wieder unbedarfte, vor allem ältere Menschen auf die Gauner herein. "Hier spricht die Polizei", so meldete sich vor wenigen Tagen gegen 20 Uhr ein Unbekannter am Telefon einer Seniorin in Stockach, der sich als Polizeiobermeister Stein von der Kripo München ausgab. Der Anrufer erzählte der Frau in amtlichem Ton, sie sei ins Visier einer rumänischen Einbrecherbande geraten, ihre Ersparnisse seien in großer Gefahr. Er überredete sie, früh morgens um 3.45 Uhr ihr Bargeld in Höhe von 60000 Euro sowie Schmuck im Wert von 10000 Euro an einen Boten zu übergeben, der sich bei ihr melden würde. Und so geschah es auch. Geld und Schmuck sollten eigentlich bis kurz nach fünf Uhr morgens zurückgebracht werden. Doch nichts passierte.

Die Polizei erfuhr von dem Betrug, als sich die ältere Dame am frühen Morgen verunsichert im Polizeirevier Stockach meldete, um dort mit Polizeiobermeister Stein zu sprechen. Den gab es nicht, und so nahm die Kripo die Ermittlungen auf. Das war freilich kein Einzelfall. Allein vier solcher mysteriösen Fälle registrierte die Polizei im Kreis Konstanz in den vergangenen zwei Wochen. In Villingen-Schwenningen wurde eine 80-jährige Frau auf dieselbe Art um ihre Wertsachen erleichtert.

Die Masche ist immer gleich

In Konstanz wurde kürzlich gegen 17.30 Uhr angerufen, doch der Unbekannte hatte kein Glück, auch nicht beim zweiten Anruf. Das Ehepaar sagte nichts am Telefon und meldete den Vorfall der Polizei. Als Telefonnummer wurde offenbar die Konstanzer Vorwahl mit anschließender 110-Notrufnummer verwendet. Die Rufnummer täuscht eine Verbindung zu einer amtlichen Stelle vor. Möglich sei das über das sogenannte Spoof-ID-Verfahren, sagt Fritz Bezikofer vom Polizeipräsidium Konstanz. Auf dem Display des Opfers wird nicht die tatsächliche Nummer des Anrufers angezeigt sondern eine frei wählbare Nummer. Auf diese Weise lasse sich auch die Nummer der Kanzlerin oder des Bundeskriminalamts anzeigen, so Bezikofer. Bei der Suche nach Opfern scheinen die Täter sich auch Telefonbücher vorzunehmen. Dabei werden auffallend oft Vornamen gewählt, die auf ältere Personen hinweisen können.

Für die Polizei ist es schwierig, an die Täter zu kommen. "Entscheidend ist, wie schnell wir informiert werden", sagt Bernd Schmidt. Oftmals sei der Zeitraum, in dem die Täter ihre Opfer einschüchtern, sehr kurz, er beträgt nur wenige Stunden. Nach den Erkenntnissen der Ermittler gehen die Gauner arbeitsteilig vor. Während der Anrufer in der Regel im Ausland, vor allem in einem osteuropäischen Land sitzt, kommt beim Opfer ein Bote vorbei, der sich offenbar in dem entsprechenden Landkreis aufhält. Nach derselben Masche funktioniert auch der Enkeltrick, bei dem Senioren vorgegaukelt wird, dass ein Angehöriger gerade in Geldnot sei und sie einem Boten das dringend benötigte Geld übergeben sollten. Die Polizei gibt jetzt wichtige Hinweise. "Niemals verlangt die Polizei am Telefon die Herausgabe von persönlichen Daten," sagt Fritz Bezikofer. Außerdem wichtig: Keine Angaben am Telefon machen, kein Geld aushändigen. Einträge im Telefonbuch sollten überdacht und bei solchen Anrufen schnell die Polizei benachrichtigt werden.

So können Sie gegen Trickbetrüger vorbeugen

Die Polizei rät in ähnlichen Fällen, auch wenn Sie auf der Straße persönlich von angeblichen Polizeibeamten nach Ihren Vermögensverhältnissen gefragt oder gar zur Herausgabe von Geld aufgefordert werden sollten, eindringlich:

Geben Sie Personen, die Sie nicht kennen, keine Auskünfte über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

Nehmen Sie bei entsprechender Aufforderung keine Veränderungen an Ihrem PC vor oder laden Programme herunter; es handelt sich in der Regel um Schadsoftware, bei denen die Täter Zugriff auf Ihre Daten erhalten.

Polizeibeamte erfragen am Telefon oder anlassunabhängig auf offener Straße keine Kontodaten, verlangen auch keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse.

Es gibt technische Möglichkeiten, tatsächlich existierende Behördennummern vorzutäuschen. Seien Sie deshalb misstrauisch und rufen Sie im Zweifelsfall Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

Übergeben Sie niemals Bargeld an unbekannte Personen, auch nicht an angebliche Polizeibeamte.

Vornamen im Telefonbuch können Rückschlüsse auf Ihr Alter zulassen. Daher prüfen Sie, ob Sie diese Namen oder Ihren Eintrag im Telefonbuch benötigen.

Weitere Hinweise und Tipps finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de