Konstanz Treppenlift-Streit in einem Konstanzer Mehrparteien-Haus geht weiter

Das Regierungspräsidium Freiburg gibt dem gehbehinderten Rentner Recht: Der Widerspruch gegen die Lift-Genehmigung ist unzulässig. Es ist offenbar nicht der erste Nachbarschaftsstreit im Haus.

Hans-Helmut Schmidt hat einen Teilsieg errungen: Durch die aktuelle Entscheidung des Regierungspräsidiums (RP) Freiburg ist der 72-Jährige einer barrierefrei zugänglichen Wohnung ein Stück näher gekommen. Schmidt, der zu 100 Prozent gehbehindert ist, möchte einen schon passgenau gefertigten Treppenlift in ein Mehr-Parteien-Haus in der Sonnenbühlstraße einbauen lassen, doch einige Miteigentümer und die Hausverwaltung lehnen dies ab. Schmidts Gegner zweifeln an, dass das Konstanzer Baurechtsamt den Treppenlift zu Recht genehmigte. Das Regierungspräsidium Freiburg stellte nun klar: Der Widerspruch des Anwalts der Hausverwaltung im Namen der Miteigentümer wurde als unzulässig verworfen. Laut Markus Adler, Pressesprecher des RP Freiburg, haben die Miteigentümer im Baurecht ganz einfach kein Widerspruchsrecht.

Hans-Helmut Schmidt: "Sehr erfreulich. Ich hatte diese Entscheidung erwartet, denn das Baurechtsamt gibt ja solche Bescheinigungen nicht aus Spaß heraus." Nun ist der Lift zwar offiziell rechtmäßig, doch die nötige Duldung der Miteigentümer zum Einbau hat der Rentner weiterhin nicht. Er hofft nun darauf, dass das Landgericht in Karlsruhe die Entscheidung eines Konstanzer Richters kassiert. Wann das entschieden wird, ist weiter offen.

Unterdessen hat sich ein Nachbar des ehemaligen Zahnarztes Schmidt gemeldet. Er weist darauf hin, dass es nicht nur den "armen Gehbehinderten" auf der einen Seite und die "bösen Nachbarn" auf der anderen Seite gebe. "Herr Schmidt hat sich über die Jahre durch eigenmächtiges Handeln bei den anderen Eigentümern nicht gerade beliebt gemacht", sagt der Mann, der aus Sorge vor Streitigkeiten nicht namentlich genannt werden will. So habe der Rentner einen Lastenkran außen am Haus angebracht, um seine Einkäufe hochzuziehen. Außerdem bestrahle er mit seiner "grellen Beleuchtung" auf dem Balkon auch die Nachbargrundstücke, oft bis weit in die Nacht hinein. Und den "quietschbunten Anstrich" seiner Terrasse musste er laut dem Nachbarn wieder rückgängig machen. "Er stellt die Leute einfach vor vollendete Tatsachen", so der Mann. Auch deshalb sähen die Miteigentümer den Lifteinbau wohl kritisch. Der von Schmidt vermutete Sozialneid spiele dabei keine Rolle: "Die Leute sind alle gut situiert, warum sollten sie neidisch sein?"

Hans-Helmut Schmidt wiederum sieht kein Verschulden auf seiner Seite. "Mein vor sieben Jahren angebrachter Lastkran wurde vor langer Zeit von der Gemeinschaft durch Ablehnung eines Einspruches gebilligt, nachdem ich einwandte, dass ich als Single keine Frau habe, die mir die Einkäufe und Abfall hochschleppt", schreibt Schmidt. Seine Nachfragen, ob der Aufzug am Haus störe, seien klar verneint worden. Und sein Wintergarten sei solargespeist von innen beleuchtet. "Er gibt einen sehr schönen Anblick auf meine Palmen, wenn ich die vielen gerichtlichen Angelegenheiten wegen meiner Miteigentümer bis tief in die Nacht erstellen muss", begründet der 72-Jährige. Sein Nachbar sucht keinen Streit mit Hans-Helmut Schmidt. Im Gegenteil: "Es wäre schön, wenn alle Parteien nochmal in Ruhe ins Gespräch kämen", findet er. Ansonsten gelte wie für alle älter werdenden Menschen: "Man muss sich überlegen, ob man im Alter ins Erdgeschoss zieht."

Im Wortlaut

Die Entscheidung des Regierungspräsidiums Freiburg, dass die Genehmigung des Treppenlifts durch das Konstanzer Baurechtsamt richtig war, formuliert Pressesprecher Markus Adler so: "Das RP Freiburg hat den Widerspruch gegen die baurechtliche Entscheidung zum Einbau des Treppenlifts wegen fehlender Widerspruchsbefugnis der übrigen Miteigentümer am WEG-Sondereigentum (std. Rspr. BVerwG) als unzulässig verworfen. Da sie Miteigentümer sind, haben sie im Baurecht kein Widerspruchsrecht." (kis)