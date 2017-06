Konstanz Trend Trailrunning: Wald und Wiese statt Asphaltstrecke

Trailrunning und Crosslauf sind Trends im Laufsport, die sich immer mehr durchsetzen. Sie bieten eine sinnvolle Alternative zum klassischen Laufen. Auch Anfänger finden sich schnell zurecht

Konstanz – Idyllisch am Bodenseeufer entlang, einmal bis zum Hörnle und zurück oder auf der anderen Seite Richtung Schweiz: Wer hin und wieder nach Feierabend die Laufschuhe schnürt, ist hier sicherlich schon des Öfteren entlang gelaufen. Warum auch die gewohnten Pfade verlassen, wo doch die altbekannte Runde schon längst in Fleisch und Blut übergegangen ist?

"Rausgehen, fernab von asphaltierten Straßen, nur du und die Natur, das ist die klassischste Art von Laufen", sagt einer, der es wissen muss: Der Konstanzer Carsten Reichel ist Trailrunning-Experte, betreibt ein eigenes Online-Magazin, in dem er über die Trailrunning-Hotspots in ganz Europa berichtet und nahm selbst schon an Ultra-Läufen über bis zu 120 Kilometer teil. "Trailrunning ist eine Philosophie. Geh' raus, zieh' die Schuhe an und fang' an zu laufen. Man bekommt wieder ein Gefühl für die Natur. Das Gegenteil also von vielen der klassischen Lauftreffs, bei denen man dreimal die Woche ein bis zwei Stunden auf der Straße zwischen den Autos hin und her läuft."

Trailrunning liegt im Trend, immer mehr Läufer entdecken die Natur für sich, an beinahe jedem Wochenende findet in den Alpen irgendwo ein Trailrunning-Event statt. Feste Regeln gibt es dabei keine. "Überall da, wo man Wandern kann, kann man auch Trailrunning betreiben", erklärt Carsten Reichel. Sein eigenes Repertoire liest sich beeindruckend: Von 120 Kilometern durch die Dolomiten beim Lavaredo Ultra Trail bis zur Alpenüberquerung von Deutschland nach Italien in acht Tagen.

"Das klingt alles wahnsinnig toll", relativiert Reichel. "Aber im Endeffekt ist es schwieriger, einen Marathon zu laufen als 100 Kilometer. Nicht die Länge macht mürbe, sondern die Geschwindigkeit. Und auf die kommt es beim Trailrunning nicht an – sondern primär darauf, kontinuierlich zu laufen und im Ziel anzukommen."

Das schätzen auch die Mittel- und Langstreckenläufer von Stephan Okle beim TV Reichenau, Mitorganisator des Hegau-Bodensee-Cross. Die Crosslaufserie findet im kommenden Winter bereits zum 40. Mal statt und zieht immer mehr Läufer in ihren Bann. "In den vergangenen Jahren hat ein richtiger Boom eingesetzt. Vielleicht auch, weil das ganze Event so stressfrei abläuft. Es ist ein Wettkampf Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau, die Zeit ist nachrangig, maßgeblich ist nur die Platzierung", sagt Okle. Zwar wagen sich die Crossläufer im Unterschied zu den Trailrunnern nicht auf ganz so verschlungene Pfade, doch auch ihr Revier sind unbefestigte Wege, Felder und Wiesen. Im Winter ein gutes Training auch für jene, die bei den Wettkämpfen im Sommer der Straße treu bleiben wollen: "Crosslauf schult andere Bereiche und Muskelgruppen als das klassische Laufen auf der Straße und fördert vor allem die Kraft-Ausdauer", erklärt der Trainer.

Auch wer in Sachen Laufen noch kein Experte ist, kann mit Trailrunning oder Crosslauf anfangen. "Es muss nicht immer High End sein, Trailrunning ist genauso eine Sportart für den Otto Normalverbraucher. Einfach mal eine bergige Passage heraussuchen oder eine schöne Stelle, die man mit dem Auto nicht erreichen kann", rät Carsten Reichle.

Das können Simon Schneider und Eva Schiebel bestätigen: Gemeinsam betreuen die beiden die Trailrunning-Gruppe des Hochschulsports an der Uni Konstanz. Schneider selbst kam vor dreieinhalb Jahren vom normalen Joggen zum Trailrunning – und würde sich jederzeit wieder für den Lauf durch Wald und Wiesen entscheiden. "Das normale Laufen ist mir zu eintönig geworden. Beim Trailrunning biegt man in eine andere Richtung ab und plötzlich eröffnet sich ein völlig neuer Weg, langweilig wird es nie." Ihre Tipps für den ersten Lauf sind pragmatisch: "Viele haben Angst, sich zu verlaufen. Aber die Devise heißt: einfach mal machen. Den ersten Trampelpfad nehmen, den man findet, keine Scheu vor Hindernissen haben und schauen, wo man landet. Falls man sich doch mal verläuft, das Handy dabei haben", sagt Simon Schneider. "Und vor allem keine Angst haben, auch bei schlechtem Wetter rauszugehen", ermutigt Eva Schiebel jeden Anfänger.

Training in Konstanz

mit Stephan Okle; mittwochs, 19 Uhr am Sportplatz bei der Inselhalle auf der Reichenau.

mit Eva Schiebel und Simon Schneider; montags 18.45 Uhr an der Uni-Sporthalle.

Trailrunning ist ein Oberbegriff für viele verschiedene Arten des Laufens abseits asphaltierter Straßen. Es geht über Felder und Wiesen, meist jedoch über schmale Wanderpfade und enge Wege. Trailrunning kann, muss aber nicht in bergigem Gelände stattfinden. Zu den bekanntesten Ultra-Läufen gehören etwa der Lavaredo Ultra Trail in den Dolomiten, der Zugspitz Ultra Trail oder der Großglockner Ultra Trail.

Crosslauf beschränkt sich im Gegensatz dazu auf breitere Wege und findet zumeist im Winterhalbjahr statt, viele Straßenläufer nutzen Crosslauf dann als Trainingsalternative.

