Konstanz Treffpunkt Konstanz: Händler sehen Ende der Hochphase

Konstanz – Die rosigen Zeiten sind vorbei. Die gebratenen Tauben sind zwar noch nie in den Mund geflogen, doch jetzt müssen alle an einem Strang ziehen, um im Wettbewerb der Regionen und in Konkurrenz mit dem Online-Handel bestehen zu können. Das machten verschiedene Sprecher während der Hauptversammlung des Vereins Treffpunkt Konstanz, der sich längst von einer Werbe- zu einer Aktionsgemeinschaft und Interessensvertretung gewandelt hat, deutlich.

Tacheles sprach Peter Kolb, Fachhändler und neuer Kassier des Treffpunkt Konstanz. Mit der Lago-Eröffnung 2004 sei die Stadt aus dem Dornröschenschlaf erwacht. "Es war eine Initialzündung", so Kolb, der Verschönerungen der Einkaufslagen und wachsende Umsätze nicht unerwähnt ließ, aber auch feststellte: "Ich habe fünf meiner Kollegen verloren". Das Jahr 2015 mit einem fast paritätischen Franken-Euro-Kurs sei eine Ausnahmesituation gewesen. Rekordumsätze konnten generiert werden. Kolb stellte aber fest: "Nicht, weil wir so gut sind, sondern wegen der Rahmenbedingungen." Gemäß einer Befragung sind die Hauptgründe für Schweizer Kunden, in Konstanz einzukaufen, die günstigen Preise und die Rückerstattung der Mehrwertsteuer. Die schöne Altstadt sei weniger entscheidend. "Eine bittere Erkenntnis", wertete Kolb. Hingegen seien die Konstanzer Kunden zufrieden. "Die Negativplauderer sind in der Minderzahl."

"Wir sind am Ende einer Hochphase und können nur hoffen, dass der Fall nicht zu tief wird", meinte Peter Kolb. Dabei stehe Konstanz vor großen Herausforderungen. Der Online-Handel, da sind sich Kolb und Eric Thiel, Geschäftsführer der Marketing und Tourismus Konstanz (MTK) GmbH, einig, sei eine harte Konkurrenz. "Auch das wird Spuren hinterlassen, denn andere Städte schlafen nicht. Wir müssen die Ärmel hochkrempeln und Gas geben", postulierte Thiel. Peter Kolb sieht die Konkurrenz auch in nächster Nähe, darunter das Radolfzeller Seemaxx Center, das künftige Cano in Singen und das geplante Outlet-Center in Wigoltingen. Hinzu komme die suboptimale Infrastruktur von Konstanz: "Die gestrichenen Parkplätze auf der Laube und am Stephansplatz", das "Absperren des Paradies'" und die "Vergrämungsaktionen haben bereits ihre Spuren hinterlassen", sagte Peter Kolb. Ein Park and Ride-Parkplatz ohne eine vernünftige Anbindung bringe nichts. "Ob Seilbahn oder Drohne, es muss etwas passieren". Dass die Schweizer Grenzstädte jetzt auch noch eine Allianz geschmiedet haben, um den Freibetrag auf 50 Franken zu senken, findet Kolb nicht prickelnd. Die Probleme am Zoll würden dadurch eher verschärft, so seine Prognose. "Der Rückstau wird noch viel länger, wenn Zoll gezahlt werden muss. Das Image ist dann komplett im Eimer", konstatierte Peter Kolb und kritisierte die einspurige Abfertigung am Autobahnzoll scharf.

Zudem bedauert er die mangelnde Unterstützung der Stadt. Auf der städtischen Homepage sei die Treffpunkt-Seite nicht einmal verlinkt. "Der Handel zählt in Konstanz nicht viel", so Kolbs Eindruck. Dabei handle es sich um einen wesentlichen Wirtschaftsfaktor. 4429 Betriebe gebe es in Konstanz, davon 885 im Handel (die Kfz-Branche inklusive) mit einem Umsatz von mehr als 700 Millionen Euro (reiner Handel) sowie 405 Gastronomiebetriebe und Hotels mit 165 Millionen Euro Umsatz, gab Peter Kolb die Zahlen bekannt. Von den in Konstanz 30 486 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten entfielen 30,4 Prozent auf den Handel. Die Stadt profitiere deshalb nicht nur durch die Gewerbesteuer, sondern auch durch den Finanzausgleich.

Der Treffpunkt Konstanz hat längst die Zeichen der Zeit erkannt und stellt sich breiter auf. Mit dem neuen Konstanz-Finder, der mit dem Medienhaus SÜDKURIER entwickelt wurde, finden Kunden Marken, ebenso wie ein Gastro-Finder eingerichtet wurde, wie Christian Ulmer, neuer stellvertretender Vorsitzender, berichtete. "Unser Ziel ist ein positives Gesamtimage für Konstanz", so Beisitzerin Andrea Riegel: "Eine attraktive Einkaufsstadt ist das beste Rezept gegen Amazon & Co."

Der Treffpunkt beteiligt sich mit Einlagen und jährlichen Zuschüssen an der neuen MTK. Der Kontakt sei eng, so Christian Ulmer, zumal Treffpunkt-Mitglieder gezielt mitwirken: "Jürgen Baur ist Vorsitzender des Fördervereins, Peter Kolb ist im Aufsichtsrat der MTK und ich selbst habe mir im Marketing-Beirat einen Stuhl erlaubt", berichtete Christian Ulmer. Ziel sei es, Konstanz gemeinsam nach vorne zu bringen.

Wechsel im Vorstand

Vier Jahre lang war Christian Ulmer Vorsitzender des Treffpunkt Konstanz. Satzungsbedingt muss er sein Amt niederlegen. Die Suche nach einem Vorsitzenden war schwierig. "Wir erhielten nur Absagen", sagt Ulmer. Ekkehard Greis übernimmt den Vorsitz und rettet den Verein, dem sonst die Auflösung droht. Stellvertretender Vorsitzender wird Christian Ulmer. Anstelle von Ralf Manz ist Peter Kolb nun Kassier. Beisitzer: Andrea Riegel, Daniel Hölzle (Apotheker), Sebastian Raetz (Geschäftsführer eines Fachhandels) und Schlossermeister Andreas Böhler. (as)