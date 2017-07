Konstanz Traumstart beim Konstanzer Chorfestival

Drei Stunden A-cappella-Gesang in der Lutherkirche im Rahmen des Chorfestivals begeisterten das Publikum.

Da haben sich die drei Planer der neuesten Auflage des Konstanzer Chorfestivals, Michael Auer, Claus Gunter Biegert und Steffen Schreyer, schon was einfallen lassen: Vier A-cappella-Formationen von jenseits der Main-Linie luden sie in den Süden ein: "Noizebox" aus Frankfurt, "Baff!" aus Lübeck, "VocaYou" aus Berlin und "AtLips" aus Leipzig. Drei Stunden allerfeinste popige Vokalkunst wurden das. Dass sich die Ensembles einer Publikumsjury stellten, spricht für ihre lockere Art, mit ihrem Können umzugehen, wenngleich die Hauptfreude der Hörerschaft nicht in der Wahl eines Siegers bestanden haben dürfte sondern im Vergleich der Stile, Arrangements, Singkünste und Bühnenpräsenzen. Ein bisschen Mitleid mit den nicht Bepreisten darf schon empfunden werden, denn künstlerisch schenken sich die vier Gruppen nichts.

Nacheinander legten die Vocalbands ihre Songs hin, und sie hatten eines gemeinsam: Irrsinnige Lust, auch schwierigste Sätze mit verteufelt vertrackten Harmonien und Rhythmen federleicht zu präsentieren, jugendlichen Drive und Groove choreografisch untermalt rüberzubringen. Das kam mal flippig-jazzig, mal bluesig sentimental klangverhüllt, mal witzig oder gar karikierend, mal swingend, mal bigbandgroß aufgepeppt, kurz: Schier pausenlos schwappten beliebte und weniger bekannte Songs der Popgeschichte in den dicht aber nicht restlos gefüllten Lutherkirchenraum und lösten nach jeder der über 20 Nummern Jubel und Pfeifkonzert aus. Alle hatten teils selbst arrangiert und gehörig viel Eigenideen in die Popsongs eingebracht. Die vier durchweg solistisch besetzten Ensembles vom Quartett bis zum Sextett wussten ihre eigene Begleitcombo sängerisch darzustellen: Über tiefem Basssound der Herren agierten quirlige Soprane; unter melodischem Mädchensong klampfte vokaler Gitarrengrund.

"Noizebox" (Sextett) hat breites, buntes Repertoire von Soul bis Funk ("Cry me a River" von Justin Timberlake). "Baff!" (Quartett), eindeutig gekürter Publikumssieger des Abends, überrascht namensgemäß mit witzigen, schon ins Kabarettistische spielenden Songs (Geografie-Medley). "VocaYou" (Quintett) zeichnet sich durch stillere und Gute-Laune-Songs aus ("Sunny" oder "Sex on Fire"). "AtLips" (Quintett), ganz jung, quirlt sich durch herrlich freche Songs ("Smile" von Charlie Chaplin).

Noch eine tolle Programmidee: Während der Stimmenauszählung unterhielt der lokale Mädchenchor "Voicemix" vom Münster nebenan mit seiner begabten Frontfrau Nadja Brezger mit nicht weniger als sechs Songs von Madrigal über "Joik" bis Gospel. Aber Hallo! Die können's auch, möchte man bei dieser Einladge sagen.

Per Akklamation holte sich Michael Auer als Abendmoderator, der im Gegensatz zu den jungen Bandmoderatoren ohne "ähm" und "äh" auskam, bereits die Zustimmung für eine Neuauflage dieses Pop-Formats in zwei Jahren. Nach diesem explosiven Start durchaus überlegenswert.

