Konstanz Top-Act bei "Bodensee Ahoi": Vanessa Mai kommt nach Konstanz

Jetzt ist es offiziell: Die Schlagersängerin Vanessa Mai tritt am 26. August beim Open Air "Bodensee Ahoi" im Bodenseestadion auf und vervollständigt damit das Line-Up des Schlagerfestivals.

Vanessa Mai steht für die neue Generation des deutschen Schlagers. Mit modernem Sound, Elektro-Pop-Anleihen, viel Gefühl und eingängigen Texten trifft ihre Musik den Nerv von Schlagerfans jeden Alters. Ab dem 17. März nimmt Vanessa Mai an der RTL-Show „Let´s Dance“ teil. Ein paar Monate später kommt sie nach Konstanz: Am Samstag, 26. August, wird sie neben Jürgen Drews, Peter Wackel, Chris Metzger, den Jungs vom Bodensee und weiteren Stars der Schlagerszene beim neuen Open Air "Bodensee Ahoi" auftreten. „Wir sind wahnsinnig froh, mit Vanessa Mai eine der Top-Künstlerinnen der Szene an den Bodensee zu bringen“, sagt Dennis Eichenbrenner, Geschäftsführer des Veranstalters KNzert. "An dieser hochtalentierten und bildhübschen Frau kommt man als Schlagerfan unmöglich vorbei."

Eigentlich heißt die gelernte Mediengestalterin Vanessa Mandekic, ihren Künstlernamen wählte die 24-Jährige nach ihrem Geburtsmonat. Mais Vater ist Berufsmusiker. Schon als Siebenjährige stand sie mit ihm auf der Bühne, singt "Er gehört zu mir" und "Schuld war nur der Bossa Nova". Als Mitglied der Schlager­band Wolkenfrei wurde sie später bekannt und arbeitet seit der Auflösung der Musikgruppe als Solosängerin. 2016 ist Vanessa Mai Mitglied der Jury von Deutschland sucht den Superstar. Jurykollege Dieter Bohlen produzierte ihr drittes Studioalbum "Für Dich". Darauf folgte ihre erste Solo-Tournee mit 26 Konzerten, die sie durch Deutschland, Dänemark und die Schweiz führte.

Immer wieder wird Vanessa Mai mit Helene Fischer verglichen, dabei steht sie der Schlagersängerin Andrea Berg näher: Deren Stiefsohn Andreas Ferber ist Vanessa Mais Manager, die beiden lernten sich 2012 in einem Club in Stuttgart kennen und sind seit Anfang 2016 verlobt.



Am Samstag, 26. August, ab 14 Uhr im Bodenseestadion Konstanz. Karten für 39,50 Euro/ VIP-Ticket für 69,50 Euro gibt es bei Reservix unter, sowie an allen üblichen VVK-Stellen. Zutritt zum Festival ab 16 Jahren. Weitere Informationen zum Programm und den Künstlern unter