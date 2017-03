Rund zwei Wochen nach einem tödlichen Angriff auf einen Schweizer vor einer Shisha-Bar in Konstanz hat die Polizei die Tatwaffe sichergestellt.

Nach dem tödlichen Angriff auf einen 19-jährigen Schweizer vor einer Shisha-Bar in Konstanz haben die Ermittler inzwischen die Tatwaffe sichergestellt. Wie aus einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hervorgeht, wurde das Messer gefunden. Es werde nun beim Landeskriminalamt untersucht.Zudem habe die zuständige Sonderkommission weitere 200 Spuren untersucht und mehr als 70 Menschen befragt. Die Auswertung der Spuren und Hinweise in dem Fall werde noch einige Wochen in Anspruch nehmen, hieß es bei der Polizei weiter.Der 19 Jahre alte Schweizer war Mitte März bei einem Streit vor der Shisha-Bar mit einem Messer getötet worden. Mehrere Männer waren zuvor aus noch unbekannten Gründen aneinandergeraten. Dabei soll ein 17-Jähriger auf das 19 Jahre alte Opfer eingestochen haben. Der junge Mann starb laut vorläufigem Obduktionsergebnis an inneren Blutungen.Der 17-Jährige gilt als Haupttäter und sitz in Untersuchungshaft, ebenso wie ein 21-Jähriger, der an dem Streit vor der Gaststätte maßgeblich beteiligt gewesen sein soll.