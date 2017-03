Konstanz Tödliche Messerattacke in Konstanz: Polizei nimmt mutmaßlichen Haupttäter fest

Festnahme im Landkreis Konstanz: Am späten Sonntagabend hat die Polizei den mutmaßlichen Haupttäter der tödlichen Messerattacke festgenommen. Es handelt sich um einen 17-Jährigen, der noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden soll. Außerdem liegt nun das vorläufige Obduktionsergebnis vor.

Vorläufige Ergebnisse der Obduktion liegen vor

Die Polizei hat im Zusammenhang mit der tödlichen Messerattacke gegen einen 19-jährigen Mann aus der Schweiz am späten Sonntagabend einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen. Es handelt sich laut der gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz um einen 17-jährigen Deutschen. Er gilt demnach "aufgrund der bisherigen Erkenntnisse als Haupttatverdächtiger", der auf den 19-Jährigen eingestochen haben sollen. Er wurde nach intensiven Fahndungsmaßnahmen laut Staatsanwaltschaft in Konstanz von Beamten der 50-köpfigen Sonderkommission festgenommen und wird noch im Laufe des Montags dem Haftrichter vorgeführt.Bei drei der vier jungen Männern, die bereits am Samstag von der Polizei vorläufig festgenommen worden waren, hat sich der dringende Tatverdacht laut der Mitteilung nicht bestätigt. Sie wurden deshalb wieder freigelassen. "Dennoch stehen sie nach wie vor im Verdacht an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein", so Polizeisprecher und Staatsanwalt weiter.Der vierte aus der Gruppe der am Samstag Festgenommenen - ein 21-jähriger Mann syrischer Herkunft - muss jedoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft und auf Anordnung der Bereitschaftsrichterin in Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt. Gegen ihn haben sich "die Verdachtsmomente erhärtet", so die Mitteilung. Er wurde laut dem Staatsanwalt in Singen festgenommen.Auch der vorläufige Obduktionsbericht liegt nun vor: Demnach sei dem 19-jährigen Opfer ein Stich in den Oberkörper zugefügt worden. Verletzungen an der Lunge und den Blutgefäßen führten zum Tod. Die Ermittlungen nach den Hintergründen der tätlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 17-Jährige auf den 19-Jährigen einstach, dauern an. Ein Antanzen oder eine verbale Anmache einer Frau hat es nach Auswertung der bislang vorliegenden Fakten nicht gegeben.Der 17-jährige mutmaßliche Haupttäter wurde im Stadtgebiet von Konstanz festgenommen. Diese SÜDKURIER-Information bestätigte am Montagnachmittag Andreas Mathy, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Konstanz. Nach Recherchen unserer Redaktion erfolgte auch die Festnahme des Mann syrischer Herkunft in Konstanz, dazu machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst aber keine Angaben.