Konstanz Tödliche Attacke vor der Konstanzer Shisha-Bar: Tatwaffe noch nicht gefunden

Nach der tödlichen Messer-Attacke in einer Konstanzer Shisha-Bar schweigt der 17-jährige Tatverdächtige weiterhin beharrlich. Die Konstanzer Staatsanwaltschaft macht keine Angaben zu einem möglichen Drogenkonsum in der Tatnacht. Von der Tatwaffe fehlt weiterhin jede Spur.

Elf Tage nach der tödlichen Attacke vor einer Shisha-Bar im Industriegebiet ermittelt die Sonderkommission mit Hochdruck. Der 17-Jährige, der einen Tag nach der Attacke festgenommen wurde und als mutmaßlicher Haupttäter gilt, schweigt nach wie vor beharrlich. Laut Staatsanwalt Andreas Mathy hat er bisher stets durch seinen Anwalt ausrichten lassen, zur Tat in der Nacht vom 10. auf den 11. März nichts sagen zu wollen. Aufgrund diverser Aussagen und der Auswertung des Videomaterials der Bar wurde der junge Mann festgenommen. Die Tatwaffe, mit der der 21-jährige Schweizer umgebracht wurde, ist noch nicht aufgetaucht. "Wir wissen nicht, ob es ein Messer oder eine andere Stichwaffe war", sagt Andreas Mathy.

Der zweite noch in U-Haft sitzende Tatverdächtige hat bereits Angaben gemacht. Aus ermittlungstechnischen Angaben geben weder Staatsanwaltschaft noch Polizei Angaben zu den Inhalten. "Wir wollen verhindern, dass Zeugen sich auf die Inhalte der Aussagen einlassen und so ein Konstrukt entstehen könnte", erklärt Andreas Mathy.

Haftprüfung in sechs Monaten

Die zu Beginn 50-köpfige Sonderkommission ist auf 20 Personen zusammengeschrumpft. Grund dafür ist ein Tötungsdelikt in Ravensburg, zu dem Kriminalpolizisten einberufen wurden. "Das ist ein normaler Vorgang", sagt der Staatsanwalt. Nach spätestens sechs Monaten sollte die Konstanzer Staatsanwaltschaft Anklage erheben. Auch, weil die Tatverdächtigen in Untersuchungshaft sitzen. "In diesem Fall gilt das besondere Beschleunigungsgebot", so Andreas Mathy. "Nach einem halben Jahr kommt das Oberlandesgericht Karlsruhe und führt eine Haftprüfung durch, sollten die Tatverdächtigen noch in U-Haft sitzen und keine Anklageschrift vorliegen."



Wenn sich dabei herausstellen sollte, dass die zuständigen Beamten nicht mit Hochdruck ermittelt hätten, könnte es durchaus passieren, dass das Oberlandesgericht die Tatverdächtigen aus der Haft entlässt.

Die Tatsache, dass der 17-Jährige schweigt, ist nicht ungewöhnlich, wie Andreas Mathy erzählt: "Er hat das gesetzlich verankerte Recht darauf, er darf sogar in einem gewissen Maße lügen, ohne dass ihm das negativ ausgelegt werden kann." Er dürfe zwar nicht andere Personen grundlos beschuldigen, aber kleinere Lügen seien möglich. Ob das Schweigen immer ratsam ist, bezweifelt der Staatsanwalt: "Es gibt, wie wir Juristen sagen, immer den Preis des Schweigens. Denn damit kann ich ja auch keine entlastenden Dinge preisgeben. Es besteht aber die Möglichkeit, Fragen zum Teil zu beantworten." So oder so ist jede Aussage der Tatverdächtigen der Beweiswürdigung des Gerichts unterworfen. "Da stellt sich die Frage: Sage ich von Anfang an nichts? Denn wenn ich mitten im Verhör sage: Ab jetzt rede ich nicht mehr, dann kann das natürlich auch gegen den Verdächtigen verwendet werden."

Nur Angaben zur Person verpflichtend

Andreas Mathy hat schon Fälle erlebt, in denen Tatverdächtige während der Ermittlungen und der Gerichtsverhandlung komplett jegliche Aussagen verweigerten. Er erinnert sich an einen skurrilen Fall vor einigen Jahren: "Damals wurde ein Mann, der sich als Napoleon ausgab, wegen diverser Rauschgiftgeschäfte festgenommen und er hat keinerlei Angaben zu seiner Person gemacht. Also bekam er als Napoleon eine Haftstrafe."



Angaben zur Person sind zwar Pflicht, dazu darf nicht geschwiegen werden. Doch gilt die Verweigerung in diesem Fall als eine Ordnungswidrigkeit, für die eine geringe Geldstrafe droht. "Das spielt für die Tatverdächtigen keine Rolle", sagt Andreas Mathy. Immerhin haben die beiden in U-Haft sitzenden Tatverdächtigen im Fall der tödlichen Messerattacke ihre Identität preisgegeben.

Ob bei den Inhaftierten in der Tatnacht Drogen im Spiel waren, kann die Staatsanwaltschaft aufgrund der laufenden Vernehmungen nicht sagen. "Das könnte dazu führen, dass zukünftige Aussagen beeinflusst werden, wenn darüber in der Zeitung etwas steht." Eine Prognose, wann es zur Gerichtsverhandlung kommen könnte, möchte die Andreas Mathy nicht abgeben. Dafür sei es noch zu früh.

Recht zu schweigen

Das Aussageverweigerungsrecht ist das Recht eines Beschuldigten, in Strafverfahren keine Angaben zum Sachverhalt machen zu müssen. Der Verzicht auf dieses Recht ist so gut wie nie zum Vorteil des Beschuldigten. Einem Beschuldigten ist laut Strafprozessordnung vor Beginn seiner ersten Vernehmung zu eröffnen, welche Tat ihm zur Last gelegt wird. Er ist darauf hinzuweisen, "dass es ihm nach dem Gesetz freistehe, sich zu der Beschuldigung zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen, insbesondere wenn er sich durch eine wahrheitsgemäße Aussage selbst belasten müsste, und jederzeit, auch schon vor der Vernehmung, einen von ihm zu wählenden Rechtsanwalt zu befragen". Wird ein ausländischer Staatsbürger festgenommen, so ist er nach dem Wiener Konsularrechtsabkommens unverzüglich darüber zu belehren, dass er die Benachrichtigung des Konsulats seines Heimatstaates verlangen kann und dass seine Mitteilungen an das Konsulat weitergeleitet werden.