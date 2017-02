Konstanz Tobias Volz plant Wahlkampf auf der Rikscha

Die SPD im Wahlkreis Konstanz will von dem aktuellen Schulz-Effekt profitieren. Ihr Bundestagskandidat stellte sich nun im Konstanzer Hotel Barbarossa vor.

Martin Schulz und Barbarossa. Beide nicht anwesend. Aber trotzdem allgegenwärtig. Beide Bartträger. Was der eine gerne sein würde, war der andere. Herrscher der Deutschen. Jeder in den territorialen Grenzen seiner Zeit. Möchtegern-Kanzler der Bundesrepublik hier, faktischer Kaiser des römisch-deutschen Reiches dort. Die Konstanzer Sozialdemokraten hielten ihre Mitgliederversammlung im Hotel Barbarossa ab. Hier weht seit jeher der Wind des ersten Staufers auf dem Kaiser-Thron. Seit Mittwochabend auch der des womöglich nächsten deutschen Regierungschefs. Glaubt man den vielen, bereits jetzt schon siegestrunkenen Sozialdemokraten, so scheint die Wahl des Martin Schulz nur eine lästige Formalie.

Der Kanzlerkandidat gab sich zwar nicht persönlich die Ehre im Kreise der südbadischen Basis. Doch das musste er auch nicht. Er war auch so da. Keine zehn Minuten, in denen nicht einer der rund 50 Anwesenden den Namen des neuen Superstars der SPD über die Lippen brachte. Martin hier, Martin da. Martin überall. Ist diesen Räumen ist man sich einig: Schulz steht für den dringend nötigen Wechsel. St. Martins wärmender Mantel soll den zuletzt arg fröstelnden Sozialdemokraten neues Leben einhauchen. Vor der Konstanzer Haustür möchte indes ein anderer die rote Fahne voller Stolz in den Wind halten: Die SPD stärkt im Wahlkreis einem 48-jährigen Mann den Rücken, dem der Sprung in die große Politik durchaus zuzutrauen ist. Tobias Volz. Der Mann kommt authentisch und hemdsärmelig daher. Seine Sätze wirken nicht einstudiert, nicht auswendig gelernt. Hier redet einer, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Das kommt an. Wenn Tobias Volz auf eine Frage aus dem Plenum mal keine Antwort weiß? Kein Problem. Dann sagt er dies genau so, anstatt sich im Dschungel der Floskeln und Phrasen zu verlieren.

Tobias Volz stellte sich und Teile seines Programms für den Bundestagswahlkampf vor. Er wolle sich mit Leib und Seele der Themen annehmen, in denen er sich auskennt. Unternehmer in der Pflegebranche ist er seit 25 Jahren. "Die Pflegesituation ist beängstigend", sagt er. "Reformen klingen schön und gut. Doch es gibt keine positiven Auswirkungen. Wir sollten beispielsweise genau prüfen, ob wir unter den Flüchtlingen Pflegekräfte finden." Und überhaupt Flüchtlinge. "Sie müssen versorgt, begleitet und integriert werden", sagt er.

Bezahlbarer Wohnraum sei eines der größten Probleme, auch in der Region. "Wir möchten den Menschen Antworten geben auf die Fragen, die sie beschäftigen." Das Thema Lohngerechtigkeit möchte er forcieren. "Wir müssen raus aus dem Niedriglohnsektor", fordert er. Er nannte den Mechaniker, der kaum in der Lage sei, mit seinem Gehalt eine Familie zu finanzieren.

So ganz geheuer ist dem 48-Jährigen nicht, wenn ihm von allen Seiten die Zuversicht entgegenspringt. "Ich traue Umfragen nicht so gerne", sagt er, angesprochen auf die jüngsten Werte, die die SPD auf der Überholspur sehen. Das sei zwar wunderbar und etwas Besseres könne der Partei nicht passieren, "doch ich kämpfe lieber so, als gäbe es keine Prognosen und Umfragen. Zu schnell macht man es sich sonst bequem." Rund 25 Menschen unterstützen ihn im Wahlkampf. "Wir gehen hinaus zu den Bürgern", sagt er.

Dabei strebt er außergewöhnliche Methoden an. Was Westerwelle einst sein Guidomobil war, soll dem Halb-Inder Volz die Rikscha sein. Wahlkampf ist ihm nicht unbekannt: 2011 versuchte er als Zweitkandidat in den Landtag einzuziehen. 2013 wollte er in den Bundestag. Beide Mal schaffte er es nicht. Dieses Mal soll alles anders werden. Jetzt ist ja auch der Martin da.





Konstanzer SPD

Aus beruflichen Gründen kann Roland Schiebold sein Amt als stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender der SPD nicht mehr ausüben. Als seine Nachfolgerin wurde am Mittwochabend Petra Rietzler gewählt. Vorsitzende Lina Seitzl verkündete einen Anstieg der Mitgliederzahlen: Seit November 2016 sind 34 Personen aus Konstanz in die SPD eingetreten. (aks)