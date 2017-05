Konstanz Tina Schlegels zweiter Bodensee-Krimi trägt Züge einer griechischen Tragödie

Reingelesen: Tina Schlegel lässt das Ermittlerduo Paul Sito und Roman Enzig in "Die dunkle Seite des Sees" nach einem Serienmörder suchen.

In ihrem ersten Bodenseekrimi lässt Autorin Tina Schlegel Konstanz noch im herbstlichen Nebel versinken. Und auch beim zweiten Fall ist das Wetter allgegenwärtig, aber dieses Mal findet eine neue Mordserie im Hochsommer statt, die den Ermittlern wie das Wetter zu schaffen macht.

Weder Ermittler noch Leser werden mit Samthandschuhen angefasst. Gleich zu Beginn der Mordserie finden Bauarbeiter einen Frauenkopf am Rheinufer. Wenig später wird ein weiblicher Torso entdeckt – doch er stammt nicht von derselben Frau. Bald ist klar: Ein Serienmörder treibt sein Unwesen und das war nur der Anfang. Das Ermittlerduo Paul Sito und Roman Enzig wird auf den Fall angesetzt. Sito hat zwar den Krebs besiegt und kommt nach langem Krankenhausaufenthalt wieder zum Dienst, doch er ist noch schwer von einem Trauma gezeichnet. Seine Tagebucheinträge weisen auf den ersten Fall der beiden Ermittler zurück. Wie ein Schatten hängt seine Vergangenheit über ihm. Der Leser bekommt intime Einblicke in Sitos dunkle Gedanken und Psyche. Genauso nahe kommt man dem Täter, der ebenfalls mit seiner Vergangenheit und seiner Schuld kämpft. Mit dessen philosophischen Ausführungen gewinnt das Buch ungeahnt an Tiefe und die Verweise auf die antike Literatur geben der Geschichte ein schicksalhaften Anstrich. Ein Krimi wie eine griechische Tragödie, aus der es kein Entkommen gibt. Mit diesem Mörder findet Kommissar Sito einen würdigen Gegner und so lebt das Buch von der Konfrontation der beiden Persönlichkeiten, deren Begegnung kein Zufall sein kann. Die Frage bleibt aber: Ist Sito dem Täter gewachsen, der ihm so ähnlich und immer einen Schritt voraus zu sein scheint?

Konstanz ist in diesem Buch immer präsent. Tina Schlegel gelingt aber etwas Besonderes mit der bekannten Umgebung: Die Verortung in Konstanz ist alles andere als schmückendes Beiwerk. Die Fundorte oder der Wohnort des Mörders machen die vertraute Umwelt zum Schauplatz eines Thrillers. So sorgt die Nähe zum Geschehen nicht für wohlige Bekanntheit, sondern vor allem für einen eiskalten Schauer. Die dunkle Seite des Sees zeigt sich mit ihrer ganzen Gewalt.

Bis die Handlung in Schwung kommt, muss der Leser mit vielen Hinweisen und angefangenen Handlungssträngen zurechtkommen. Doch der komplexe Fall bringt unvorhersehbare Wendungen, aufgrund derer man das Buch bald nicht mehr weglegen kann. Das packende Finale macht Schlegels zweites Buch zu einem gelungen Bodenseekrimi. Für Krimifans, die Konstanz von seiner dunklen Seite kennenlernen wollen, auf jeden Fall empfehlenswert.

Das Buch: Tina Schlegel, „Die dunkle Seite des Sees“, 368 Seiten, Emons Verlag, 12,90 Euro, ISBN: 978-3-7408-0078-9.