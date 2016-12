Konstanz Theater der Konstanzer HTWG probt in der Therme: Saunaaufguss für Romeo und Julia

Das Theater der Konstanzer HTWG probt in der Therme Shakespeare. „Liebe Macht Nass“ hat dort im Januar Premiere. Auch Philharmonie und Vokalensemble sind beteiligt

Es hat etwas Konspiratives, sich nach 22 Uhr an der Konstanzer Bodenseetherme zu verabreden. Die Türen sind verschlossen, innen wird aufgeräumt. Jemand geht mit dem Staubsauger durchs Foyer. Dass sich zur gleichen Zeit unten am Becken eine Truppe zur Probe sammelt, ahnt von außen niemand. Wer käme auch schon auf die Idee, dass Thermalbecken und Wassersprudler die Kulisse und gleichzeitig die Bühne abgeben könnten für ein Theaterstück? Genauer für ein Theater mit Musik frei nach Shakespeares „Romeo und Julia“?

Es ist die sechste Probe für die studentischen Schauspieler und Schauspielerinnen vom Theater der HTWG (Hochschule für Technik Wirtschaft und Gestaltung) in der Therme. Am 11. Januar ist Premiere von „Liebe Macht Nass“, für die das HTWG-Theater mit der Südwestdeutschen Philharmonie und dem Vokalensemble Konstanz kooperiert. Und hat man sich erst einmal für diesen verrückten Spielort entschieden, muss man auch mit den Herausforderungen klar kommen. Proben nicht bevor die Therme ihre Tore schließt, also erst ab 22 Uhr. Dafür gibt es nach hinten raus kein Limit. Oder höchstens die nächtlichen Schließzeiten von McDonald’s, wo manche der Studenten nach der Probe noch einmal vorbeifahren wollen. Aber selbst das klappt nicht immer.

Heute möglicherweise auch nicht. Heute ist ein besonderer Probentag. Bademeister Stefan hat ihn mit einem Saunaaufguss für die Schauspieltruppe begonnen. Ein kleines Weihnachtsgeschenk. Stefan ist bei allen Proben dabei, damit nichts passiert, damit auch die Technik durchhält und nach der Probe alles wieder so aussieht, wie es aussehen soll, wenn sich am nächsten Morgen die Türen für die Gäste wieder öffnen. Stefan macht diese Aufgabe sichtlich Spaß, auch wenn er dafür nachts ran muss. Aber das müssen ja alle hier. „Für mich ist das ein Geschenk“, sagt er. „Es macht Spaß zuzuschauen, wie das Stück entsteht.“ Die Truppe ist ihm ans Herz gewachsen. Und das gilt umgekehrt ganz genauso.

Zuschauen wie das Stück entsteht. Tatsächlich ist es kein fertiges Stück, das hier auf die Bühne kommt und dann noch ein wenig nachjustiert wird. Haupt- und Nebenrollen verteilen und dann stur Text einüben – das ist nicht die Methode von Felix Strasser, dem Theaterleiter. Vieles entwickelt er gemeinsam mit den Schauspielern. Klar, da ist Julia Ebner, die die Julia spielt. Und Stefan Topf spielt den Romeo, der hier Roman heißt. Aber wenn es zwischen beiden funkt und sie wie elektrisiert einander gegenüberstehen, und wenn sich dann die ganze Schauspieltruppe auf dem nassen Boden zu Pärchen formiert, dann ist jeder von ihnen Roman oder Julia. „Ich finde es toll, dass das hier kein elitäres Theater ist“, sagt eine aus der Gruppe nachher. „Jeder darf mitspielen. Deswegen sind wir uns inzwischen auch so nah.“ Eine andere erzählt, dass sie eigentlich an der Uni studiert, sie aber die Theaterarbeit an der HTWG so überzeugt hat, dass sie nun bei diesem Projekt mitmacht.

Jeder darf mitspielen – das bedeutet hier, Teil der Gruppe zu werden. Im Grunde spielt sie die Hauptrolle. Anfangs gab es eine Findungsphase mit zwei Proben. Danach musste sich jeder entscheiden. Mitspielen oder nicht. Es geht nicht darum, wie viele Rollen das Stück bereit hält, sondern wie viele Leute mitmachen möchten. Auch wer sonst noch welche Kapazitäten mitbringt, zeigt sich erst dann. An einer Hochschule wie der HTWG sind das nicht wenige. Auch dieses Potenzial gilt es zu erkunden und zu nutzen. Da sind etwa die Kommunikationsdesigner, die Plakate und Flyer entworfen oder das Programmheft so gestaltet haben, dass die Besucher es in der Therme auch als Fächer benutzen können. Oder da sind die Architekturstudenten, die eigens Konzerthausmodelle für das Stück entworfen haben.

Konzerthausmodelle? Dazu muss man wissen, dass der Shakespeare-Stoff regionalisiert wird. Nicht Montague und Capulet heißen die beiden verfeindeten Familien, die hier aufeinander treffen, sondern Moosbrugger und Amann. Das sind tatsächlich Namen alteingesessener Konstanzer Familien. Alles weitere bleibt aber Fiktion. Die beiden Familien liegen nämlich miteinander in der Frage überkreuz, ob die Stadt ein Konzerthaus braucht oder nicht. Die Amanns setzen sich dafür ein, die Moosbruggers stemmen sich dagegen. Die Amanns veranstalten ein philharmonisches Charity-Konzert in der Therme, die gerade (Achtung: Realität) zehnjähriges Bestehen feiert, um für ihr Projekt zu werben, die Moosbruggers versuchen die Veranstaltung zu stören. Das ist der Rahmen, in dem sich Roman und Julia begegnen und die Liebesgeschichte ihren Lauf nimmt.

Auch die Kostüme sind selbst entworfen, die in diesem Fall natürlich badetauglich sind. Auch das gehört zu den Herausforderungen eines Thermalbad-Schauspielabends: Man muss auf nassen, rutschigen Böden herumlaufen, vor allem aber den Mut haben, sich knapp bekleidet den Zuschauern zu zeigen. Das ist nicht jedermanns Sache. Allerdings, wendet eine der Spielerinnen ein, werden die Zuschauer ja auch eher leicht bekleidet sein. Auch sie müssen sich der Temperatur in der Therme anpassen. Das relativiert die eigene Halbnacktheit wieder. Eine größere Herausforderung, findet ein anderer, war die, den eigenen Mitspielern in Badekleidung körperlich so nah zu kommen. Jedenfalls anfangs, als man sich noch nicht so gut kannte wie jetzt. Da war es gut, dass die ersten Proben noch in den Räumen der Hochschule stattfanden – in normaler Bekleidung.

In Rücksicht auf das Publikum soll die Temperatur in der Therme für die rund 70-minütigen Aufführungen übrigens etwas herunterreguliert und damit die Luftfeuchtigkeit auch etwas gesenkt werden. Auch die Instrumente der Philharmonie-Musiker werden es danken – aber auch aushalten. Das jedenfalls hat ein eigens hinzugezogener Geigenbauer bestätigt.

Auch für die Philharmonie ist dieses Projekt eine Herausforderung. Aber nach den gemeinsamen Erfahrungen mit dem Shakespeare-Projekt in der Konstanzer Diskothek Maexx vor eineinhalb Jahren sind beide Seiten zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit auch jetzt gelingt. Die Musiker werden allerdings erst im Januar zu den Proben hinzustoßen. Dann werden auch sie sich nach 22 Uhr an der Therme verabreden.

Stück und Spieldaten

Liebe Macht Nass ist nach „Mittsommer“ in der Großraumdisco Maexx die zweite Kooperation zwischen dem Theater der HTWG Konstanz und der Südwestdeutschen Philharmonie. Sie spielt Musik unter anderem von Tschaikowski, Dvorak und Grieg. Die Bodensee-Therme als Spielort ergab sich aus dem Wunsch der Bäderleitung, zum zehnjährigen Bestehen der Therme ein besonderes Projekt zu initiieren. „Liebe Macht Nass“ verlegt Shakespeares „Romeo und Julia“ nach Konstanz. Die Familien Amann und Moosbrugger liegen hier wegen eines Konzerthauses für Konstanz im Clinch.

Spieldaten: 11., 13. und 14. Januar, jeweils 21 Uhr, in der Bodensee-Therme Konstanz. Jeweils 400 Zuschauer finden Platz – auf trockenen Sitzplätzen. Wer möchte, kann das Geschehen aber auch im Wasser verfolgen. In jedem Fall soll dem Bad angemessene Kleidung getragen werden. Auch ein Handtuch wird empfohlen. Jeder Gast erhält an der Abendkasse einen Schlüssel für einen Umkleide-Spind. (esd)

Tickets: Karten kosten 30 Euro, ermäßigt 18 Euro, für Studenten 6 Euro (oder Kulturticket). Erhältlich sind Karten bei der Philharmonie unter der Telefonnummer 07531/900-816 oder unter www.philharmonie-konstanz.de