Konstanz Theater an der Grenze startet in lustige Herbstsaison

Theater an der Grenze startet in lustige Herbstsaison

In Kreuzlingen lässt sich Kleinstkunsttheater in ungewöhnlichem Ambiente erleben – im Herbst ist ein abwechslungsreiches Programm geplant.

Seit 49 Jahren besteht das ehrenamtlich geführte Theater an der Grenze in Kreuzlingen. Es ist ein Kleinod – auch baulich. Eigentlich sollten die Kreuzlinger darüber nachdenken, wie der alte Schopf, welcher als Spielstätte dient, für die Zukunft erhalten werden kann. Ebenso das nebenliegende Rebhüüsli, denn heute ahnt niemand mehr, wo einst wohl entsprechende Reben gestanden haben könnten. Es sind zwei Kleinode im Hinterhof des Gebäudekomplexes Hauptstrasse 55 (Kreuzlinger Boulevard), wo im kommenden Jahr das 50-jährige Bestehen des Theaters gefeiert wird. "Wahrscheinlich sind wir sogar das älteste Kleinkunsttheater im Kanton Thurgau", sagt Präsident Fritz Brechbühl vorsichtig.

Nicht vorsichtig sind die Theatermacher aber, wenn es um das aktuelle Programm geht. Da sind sie zum Teil sogar richtig experimentell unterwegs. Stichwort Olaf Bossi: "Da haben wir die Katze im Sack gekauft", gesteht Programmchef Simon Hungerbühler. "Nach seinem ersten Programm waren wir total happy" und so hingerissen, dass sie den mit mehreren Kleinstkunstpreisen ausgezeichneten Deutschen jetzt gebucht haben, ohne sein neues Programm "Harmoniesüchtig" zu kennen. Dafür singt Hungerbühler heute noch Olaf Bossis Schlaflied, zumindest für seine Kinder, leider nicht für die Pressevertreter.

"In den ersten Minuten könnten sich über 50-jährige Zuschauer bei der Art von Unterhaltung vor den Kopf gestoßen fühlen", mutmaßt Simon Hungerbühler, wenn er auf die deutsche Band "Zärtlichkeiten mit Freunden" zu sprechen kommt, die irgendwo zwischen Kabarett und Rock verortet werden kann. Aber er ist überzeugt von den beiden Jungs. "Das sind absolute Blödler, durchwegs lustig, sogar in ihren Vertragsdokumenten. Allein beim Lesen der Bühnenanweisung könnte man sich wegwerfen", plaudert Hungerbühler aus dem Nähkästchen.

Hohe Sprachkunst und Wortspielereien, dafür ist das Schweizer Duo "schön&gut" bekannt. "Sie legen Wert auf jedes Wort und jedes Satzzeichen", so der Programm-Chef über die zu erwartende geistreiche Satire. Und wer "großartiges Musikkabarett" erleben möchte, sollte sich Katie Freundenschuss mit "Bis Hollywood is eh zu weit" nicht entgehen lassen. Definitiv kein Wohlfühltheater ist Ende Oktober mit "Strandgut" geboten, denn Schauspielerin Annette Kuhn und Musiker Ako Karim widmen sich dem Thema Flüchtlinge.

Auch für Kinder haben die Macher des Theaters an der Grenze interessante Produktionen ergattert. Beispielsweise mit "Lumpenhut", einem Duo, das "ein norwegisches Märchen auf farbenfrohe, bunte Art und mit Gesang" präsentiert, so Hungerbühler, der anfügt: "Ich hoffe, dass die Kinder so viel Freude haben werden, wie ich gehabt habe." Auch der Hund Monty – viele Konstanzer Kinder haben mit ihm bereits Bekanntschaft geschlossen – kommt Ende November nach Kreuzlingen. Unter dem Motto der deutsch-schweizerischen Produktion "Monty wills wissen" wird der Frage nachgegangen: "Wo liegt eigentlich Heimat?"

Elf Veranstaltungen präsentiert das Theater an der Grenze in den kommenden vier Monaten. "Viele schöne, lässige Sachen", kommentiert Simon Hungerbühler, der sich auf den Startschuss am Freitag, 8. September freut, denn dann feiert der Schweizer Kabarettist Jan Rutishauser – "der Bub vom See aus Güttingen" – in Kreuzlingen die Premiere seines neuen Programms "Gepflegte Langeweile".

Programm und Infos zum Theater an der Grenze