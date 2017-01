Konstanz Theater Konstanz zeigt "Die Rassen": Ein Zeichen gegen Fremdenhass

Das Theater Konstanz zeigt ab Freitag, 20. Januar, Ferdinand Bruckners "Die Rassen". Das Stück stellt Mechanismen der Radikalisierung dar und warnt vor Intoleranz und Vorurteilen.

Wie geht man damit um, wenn sich das soziale Umfeld plötzlich völlig verändert, einstige Freunde zu Feinden werden und das alles aufgrund politischer Überzeugungen? Diese Frage stellte sich der Autor Ferdinand Bruckner im Jahr 1933 und verarbeitete sie in dem Stück "Die Rassen", welches ab Freitag, 20. Januar, im Theater Konstanz gezeigt wird. Radikalisierung, ein Werteumschwung in allen sozialen Milieus und die Macht des Wir-Gefühls sind die Kernthemen der Inszenierung der Schweizer Regisseurin Barbara-David Brüesch. Themen, die heute aktueller denn je sind. "Die Überlebenden des NS-Regimes werden immer weniger. Wir als Gesellschaft müssen dieses Erbe nun ohne sie weitertragen", sagt die aus Chur stammende Brüesch. Das Stück "Die Rassen" ist aus diesem Grund auch nicht zufällig gewählt. Es passe laut Regisseurin und Dramaturgin Laura Ellersdorfer bestens in die heutige Zeit. Wie schnell eine demokratische Gesellschaft umschwenken könne, sehe man aktuell in der Türkei, wie Brüesch sagt. Und Bruckner habe dieses Thema vor 84 Jahren psychologisch und emotional erfasst und analysiert. "Solch ein Stück muss in der heutigen Zeit gespielt werden, um die Menschen wachzurütteln", sagt Brüesch.

Der Protagonist Heinrich Karlanner ist Medizinstudent und nicht sonderlich politisch interessiert. Doch der Wahlsieg der NSDAP im Jahr 1933 ändert sein Leben. Heinrich lässt sich vom beginnenden Massenrausch einer arischen, rassenreinen Nation mitreißen. Auch im Freundeskreis vollzieht sich ein Wertewandel innerhalb kürzester Zeit. Heinrich nimmt in der braunen Uniform, gestärkt vom Einheitsgefühl und dem neuen deutschen Selbstbewusstsein, eine neue Identität an. Die Beziehung zu seiner Freundin Helena Max zerbricht. Sie versteht die Welt nicht mehr, warum Heinrich auf einmal nicht mehr mit ihr, einer Jüdin, zusammensein will.

Mit einem Bewegungschor wird in dem Stück das Wir-Gefühl symbolisiert. 13 Jungen und Mädchen stellen eine Gruppe Studenten dar und verkörpern die gemeinsame Ergriffenheit der nationalsozialistischen Bewegung. Sie bewegen sich gleich, sie sprechen gleich, die Gleichschaltung der Gesellschaft ist ein Ausdruck der NSDAP. Die Parallelen zu Filmen von Leni Riefenstahl werden mit dem Chor deutlich. Für die Choreografie ist Zenta Harter verantwortlich. Ebenfalls wird es Video-Elemente geben, die die einzelnen Szenen auch politisch zeitlich einordnen. In Bruckners Originalstück, welches im November 1933 Uraufführung in Zürich feierte, ist das nicht gegeben. "Er hat es wohl vorausgesetzt, dass die Zuschauer seiner Zeit das politische Geschehen kennen", sagt Laura Ellersdorfer. Heute könne man das nicht mehr.

Die Dramaturgin ist seit 2013 am Theater Konstanz und sagt, noch nie habe ihr ein Stück mehr am Herzen gelegen als "Die Rassen". Dies hat zum Teil auch mit besorgniserregenden Entwicklungen in der bundesweiten Theater-Szene zu tun. Hier bewegt sie ein Fall besonders: Vier Mitgliedern des Ensembles des Theaters Altenburg-Gera in Ostthüringen, haben das dortige Theater und die Stadt verlassen, weil sie mehrfach rassistisch beleidigt worden seien. Vergangene Woche rief eine rechte Gruppierung sogar öffentlich zum Boykott des Theaters in Altenburg aus, weil diese sich mit seinen Inszenierungen für eine flüchtlingsfreundliche Politik stark gemacht habe. "Wir in Konstanz haben noch paradiesische Verhältnisse, aber es geht auch anders wie man in Gera sieht", sagt Ellersdorfer. Es gebe auch die Idee, "Die Rassen" als Gastspiel in Thüringen aufzuführen und sich so solidarisch mit dem Theater vor Ort zu zeigen. Ob das umgesetzt werden kann, ist jedoch unklar.

Das Ensemble und der Spielplan