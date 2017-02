Konstanz Theater Konstanz: Von Ressentiments und Unterdrückung

Folter in Chile und Vorurteile gegen dunkelhäutige Menschen: Das Konstanzer Theater feiert Premiere mit zwei Stücken, wovon eines aktueller nicht sein könnte

Eine Redensart tut dem Bauern doppelt unrecht. Sie wirft ihm vor, er fresse nicht, was er nicht kennt. Er ist also Fremdem gegenüber nicht aufgeschlossen, zudem speist er wie ein Tier. Unabhängig vom Berufsstand hat Deutschland viele Bauern, die angesichts der Ankunft vieler Geflüchteter offen ihre Ressentiments zeigen. Ein Thema, das keine Zeitepoche braucht. Weder in den 1970er Jahren, als Rainer Werner Fassbinders „Angst essen Seele auf“ in die Kinos kam, noch heute.

„Das ist das Schöne am Text, man musste das nicht aktualisieren.“ Dramaturgin Antonia Beermann war beim Lesen der Zeilen erstaunt, wie sich die Voraussetzungen von damals mit der heutigen gleichen. „Ein Stück ohne Alterserscheinung“, beschreibt Regisseurin Johanna Schall. Wie ein Mensch mit dunkler Hautfarbe geächtet wird und seine Ehefrau gleich mit. Beide lernen einander in der Kneipe kenne, ein Tänzchen, eine gemeinsame Nacht, es entwickelt sich Liebe. Womit das Umfeld von Emmi nicht einverstanden ist. Die Familie wendet sich ab, die Arbeitskollegen lästern, der Einzelhändler verwehrt den Einkauf. Bis sich eines Tages das Blatt wendet. „Als der Außendruck aufhört, fängt der Innendruck an“, erklärt Regisseurin Schall. Das Paar muss an seinen eigenen Ängsten und Vorurteilen arbeiten. Das Stück ist ein Plödoyer für ein Leben ohne Grenzen im Kopf. Ob dunkelhäutiger Mann, ob Mann mit anderer Religion oder radikalen politischen Ansichten. Das Stück lässt sich gut übertragen. Auch auf den Betrachter selbst, die eigene Haustür liegt zum Kehren so nah. Die Rolle des Dunkelhäutigen übernimmt Mphundu Mjumira aus Malawi. Er ist zum fünften Mal am Theater als Schauspieler aktiv. Die Zusammenarbeit geht auf langjährige Partnerschaften mit Theatern aus Afrika, darunter aus Togo, Senegal und Burundi zurück.

„Der Tod und das Mädchen“ feiert doppelte Premiere. Das Stück von Ariel Dorfman ist das Debüt von Armin Peterka als Regisseur. Darin geht es um die misslungene Aufarbeiten der Gräueltaten während des Pinochet-Regimes in Chile. Im Zentrum steht Paulina, die nach Fall der Diktatur auf ihren einstigen Peiniger trifft. Es entwickelt sich die große Frage, wie er zur Rache gezogen werden kann, wenn vom Rechtsstaat nicht viel zu erwarten ist. Durch Selbstjustiz? Und wie wirkt sich die Situation auf die Beziehung von Paulina und Gerardo aus, „was macht Gewalt und Unrecht mit uns?“, fragt Dramaturgin Anna Langhoff. Den Ausgang der Geschichte überließ Dorfman der Vorstellung des Betrachters. „Auch ich lasse es offen“, sagt Peterka.

„Der Tod und das Mädchen“ am Freitag, 10. Februar, 20 Uhr in der Werkstatt, 18 Aufführungen. „Angst essen Seele auf“, am Samstag, 11. Februar, 20 Uhr, Spiegelhalle, acht weitere Aufführungen.