Konstanz Theater-AG der GSS hebt den Vorhang für das Sams

Die Theater-AG der Klassen 5 bis 8 der Geschwister-Scholl-Schule präsentiert "Eine Woche voller Samstage". Die Proben gehen jetzt in die heiße Phase.

Die rote Perücke ist ein Blickfang. Sie scheint in der Aula der Geschwister-Scholl-Schule sogar zu leuchten. Die Schauspielerin hat nur ein bisschen Probleme mit der Schweinchen-Nase, die immer wieder rutscht. Aber egal: Das passt doch irgendwie zu dem Unsinn treibenden, liebenswerten Sams. Hanne Andrees, Leiterin der Theater AG der Unter- und Mittelstufe, hat sich nämlich entschieden, die bekannte und beliebte Geschichte "Eine Woche voller Samstage" zu inszenieren. "Das Buch kenne ich noch von meinen Kindern. Außerdem hat es gut gepasst von der Anzahl an Schauspielern her", sagt sie. 20 Akteure, drei Schüler, die für die Technik zuständig sind, und eine Souffleuse werden dem Publikum das heitere Stück darbieten. Derzeit läuft bei den Proben die heiße Phase.

"Die Geschichte ist voll schön und lustig und die Kostüme sind toll", wertet die 16-jährige Elisabeth, die bei den Aufführungen viel Verantwortung tragen wird. Sie ist Souffleuse. "Man muss sehr konzentriert sein. Wenn ein Schauspieler kurz nach oben schaut oder innehält, dann muss ich sofort einschreiten und das richtige Stichwort geben", beschreibt sie ihre Aufgabe. Diesen Job hatte sie im vergangenen Jahr schon einmal übernommen, zur großen Zufriedenheit der dankbaren Akteure. "Sie hatten mich auf die Bühne geholt und mir ein Geschenk überreicht", freut sich Elisabeth noch heute.

"Meine Damen und Herren!", ruft in diesem Moment Hanne Andrees in die Runde: "Wir starten!" Schon geht der Vorhang auf für den schrulligen Büroangestellten Herrn Taschenbier, der unverhofft und ungewollt "Papa" des anhänglichen Sams wird. Witzige, turbulente und spannende Erlebnisse sind vorprogrammiert, denn das kleine Sams ist unkonventionell und stellt das eintönige Leben von Herrn Taschenbier gehörig auf den Kopf.

Die Theater-AG präsentiert "Eine Woche voller Samstage" am Donnerstag, 29. Juni, und Freitag, 30. Juni, jeweils um 19.30 Uhr in der Schul-Aula. Der Eintritt ist kostenlos