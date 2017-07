Konstanz Tennisclub feiert 50-jähriges Bestehen

Die vergangenen 50 Jahre waren ein Auf und Ab für den TC Dettingen-Wallhausen. Der Clubhausbrand war ein Tiefpunkt in Vereinsgeschichte. Heute ist der Verein eine Stütze der Sportstadt Konstanz.

Als der TC Dettingen-Wallhausen vor 50 Jahren gegründet wurde, galt Tennis noch als elitär und abgehoben, erklärte Stadtrat Roger Tscheulin. Das ist heute anders. Der Breitensport – also Tennissport für jedermann – ist ein wichtiges Standbein des Clubs, erläuterte der frühere Vorsitzende Hans Sterr. Mit zum Wandel beigetragen hatten sicher die Erfolge von Boris Becker und Steffi Graf in den 1980er Jahren.

"Der Tennisclub bereichert die Sportstadt Konstanz", betonte Tscheulin in Vertretung von Oberbürgermeister Uli Burchardt anlässlich der Jubiläumsfeier in der Comturey auf der Insel Mainau. Von 1960 bis 1970 habe sich die Einwohnerzahl der damals selbstständigen Gemeinde verdoppelt, erläuterte der Ortsvorsteher. Der Verein habe bereits damals zur Integration der Zugezogenen beigetragen, wie er es heute mit den Flüchtlingen tue.

In einer bebilderten Rückschau schilderte die Tennisclub-Vorsitzende Anneliese Bek-Frick die wichtigsten Stationen in der Geschichte des Vereins. August Grimm habe 1967 im Mitteilungsblatt Mitstreiter zur Gründung eines Tennisclubs gesucht. Ein Vierteljahr später, am 19. Juli, unterzeichneten elf Frauen und Männer die Gründungsvereinbarung. "Alsbald wurden zwei Grundstücke gepachtet", erzählte Bek-Frick. 1968 wurde der erste Platz eingeweiht. Das erste Clubhaus bestand aus einer aufgespannten Zeltplane. 1973 wurde das erste richtige Clubhaus und 1982 die letzten beiden Plätze 6 und 7 eingeweiht. Seit 1987 sind alle Grundstücke Eigentum des Vereins, dem auch das Vereinsheim gehört.

1996 wurde der Anbau eingeweiht. Die Freude währte allerdings nicht lange. Am 13. Juli zerstörte ein Brand das Gebäude fast vollständig. Im Jahr darauf weihten die Mitglieder ihr neues Heim ein. Der Verein nutzte die Chance und erweiterte das Haus um ein Vorstandszimmer und eine Hausmeisterwohnung und vergrößerte die Küche.

In den darauffolgenden Jahren sank die Mitgliederzahl. "Es war kein Nachwuchs in Sicht", berichtete die Vorsitzende. Das änderte sich erst wieder mit dem Engagement von Kornelius Dill. Ihm war es zu verdanken, dass im Jahr 2010 wieder 60 Kinder und Jugendliche im Verein aktiv waren. "Parallel dazu haben wir ein Breitensportprogramm aufgestellt", erklärte Bek-Frick. Beides ist heute noch neben dem Turniersport wichtiger Bestandteil der Vereinsarbeit.

Seit einem Jahr betreut Stephan Pfau die Trainerarbeit. "Ich möchte die Qualität verbessern, damit alle am gleichen Faden entlanglaufen", begründete er sein Engagement. Den Trainern biete er Workshops und Einzelgespräche an. Neben Technik und Regeln sollen sie dem jungen Nachwuchs auch Benehmen beibringen. "Und erklären, was in die Tasche hineingehört", ergänzte Pfau.

"Wer wie sie insgesamt sechs Mannschaften in den Altersklassen U8 bis U12 zur Verbandsspielrunde meldet, ist anderen Vereinen einige Schritte voraus", lobte Nico Weschenfelder, Vizepräsident des Badischen Tennisverbandes. Mut habe der Verein bewiesen, als er sich für den Kauf einer Traglufthalle entschied.

Gisela Eberhard war Gründungsmitglied und erste Kassiererin des TC Dettingen-Wallhausen. 40 Jahre lang habe sie Tennis gespielt, mittlerweile, mit 80 Jahren, hat sie jedoch aufgehört. "Anfangs habe ich in mehreren Mannschaften gespielt, da wir darauf aus waren, möglichst viele zu melden", erzählte sie. "Wir hatten damals gar nichts. In Langenrain haben wir auf eine Übungswand auf der Bühne gespielt. Es war Mühsal, in dem großen Saal die Bälle aufzusammeln", berichtete sie von den Anfängen.

Später sei dann viel gebaut worden. Die Frauen erhielten leichtere Arbeiten zugewiesen: "Stangen streichen, Stufen beim Clubhaus beizen und putzen", sagte Gisela Eberhard rückblickend. Sie schätzte die Geselligkeit nach der Arbeit. Jeder brachte abends was mit, "wir haben gemeinsam gevespert", erzählte sie. Das habe sich später geändert, als der Club größer wurde. Viele Jahre lang habe sie die Bewirtung übernommen. Als Mannschaftsführerin habe sie schließlich ein rollierendes System eingeführt, weil niemand dieses Amt freiwillig übernehmen wollte.

Drei ehemalige Vorsitzende des Clubs blicken zurück