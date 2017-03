Konstanz Telefonbetrug: Unbekannte geben sich als Polizisten aus

Betrüger treiben derzeit in den Landkreisen Konstanz, Ravensburg und im Bodenseekreis ihr Unwesen und behaupten am Telefon, Polizeibeamte zu sein. Sie wollen an Infos über die Vermögensverhältnisse kommen. Die Polizei warnt die Bürger.

Laut einer Mitteilung der Polizei Konstanz gab es in den vergangenen drei Tagen mehrere Fälle. In manchen Fällen seien auf dem Telefondisplay der Angerufenen die tatsächlich existierenden Rufnummern der Dienststellen angezeigt worden. Diese Vortäuschung ist durch einen technischen Trick möglich. Die Unbekannten versuchten, von den den Bürgern Angaben über ihre Vermögensverhältnisse und Aufbewahrungsorte zu bekommen, in dem sie ihnen erklärten, dass Einbrecher unterwegs seien. Teilweise forderten die Anrufer die Bürger sogar auf, ihr Geld sofort in einen Umschlag zu packen und auf die Straße zu kommen. "Da zum Glück nach bisherigen Erkenntnissen alle Bürgerinnen und Bürger besonnen und misstrauisch reagierten, kam es in diesen Fällen zu keinem Schaden. Die Angerufenen hatten richtigerweise die Gespräche zügig beendet", so die Polizei. Sie rät eindringlich, keine Angaben am Telefon über das Vermögen sowie keine Zusagen zu machen, sich nicht unter druck setzen zu lassen und einfach aufzulegen. Die echte Polizei fragt nicht nach Geld oder den Bankdaten.