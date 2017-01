Konstanz Telefonbetrüger treibt sein Unwesen in Konstanz

Unbekannte Anrufer geben sich derzeit als Polizisten und Interpol-Mitarbeiter aus, um Bankdaten von Bürgern zu bekommen

Die Polizei warnt vor einer Telefonbetrugsmasche, bei der sich Unbekannte als Beamte der Konstanzer Polizei sowie Mitarbeiter von Interpol ausgeben, um an Bankdaten zu gelangen. Ein Unbekannter, der sich am Telefon Tobias Wagner nannte, rief am Mittwochmittag eine Frau in Petershausen an und erklärte ihr, dass er Polizist sei und Einsatzkräfte bei einer Festnahme von drei Straftätern auf Dokumente mit ihrem Namen gestoßen seien, schildert die Polizei in einer Pressemitteilung. Der falsche Beamte gab an, dass die Dokumente zur Verhinderung einer Straftat abgeglichen werden müssten und wollte von der Frau auch wissen, ob sie Schmuck, Bargeld oder sonstige Wertgegenstände zu Hause aufbewahrt. Die Konstanzerin wurde skeptisch, doch auf ihre Nachfrage verwies der Mann auf die Notrufnummer 110, die im Display angezeigt wurde. Er setzte sie zunehmend unter Druck und drohte sogar mit einer Strafanzeige, wenn sie nicht kooperiere. Außerdem erklärte er, dass alles an Interpol Wiesbaden weitergeleitet werde und sie das Gespräch für sich behalten solle. Am selben Abend rief ein angeblicher Ermittler von Interpol Wiesbaden an, berief sich auf das andere Telefonat und drängte die Frau massiv, ein vermeintliches Virenprogramm auf ihrem Computer zu installieren, um anschließend mit ihm gemeinsam ihre Kontodaten auf Unregelmäßigkeiten überprüfen zu können. Er forderte sie auf, die angezeigte Rufnummer auf dem Telefon über eine Internetsuchmaschine zu überprüfen, um zu versichern, dass er wirklich von Interpol sei. Das tat sie und folgte dann den Anweisungen des Anrufer, mit denen er Zugriff auf ihren Computer erhielt.

Er konnte so Kontodaten und Kontostände einsehen sowie weitere persönliche Informationen der Frau erhalten. Im Hintergrund des Telefonats waren Funksprüche zu hören, um den Anschein eines echten Polizeibeamten zu verstärken.

Bisher gab es keinen Schaden, weil die Frau ihre Konten rechtzeitig sperren konnte, doch die Polizei warnt vor dieser Masche. "Was der Anrufer gefragt hat, würde die Polizei nie tun", erklärt Markus Sauter, Pressesprecher im Polizeipräsidium Konstanz. "Und die 110 kann auf dem Telefon nicht angezeigt werden." Bei anderen, normalen Nummern, wie die der örtlichen Polizei, gebe es technische Möglichkeiten, sie falsch bei einem Anruf auf eine Telefondisplay zu übertragen. Die Bürger könnten sich hier absichern, indem sie auflegen und die Nummer zurückrufen.

Die Polizei rät, unbekannten Personen keinesfalls Auskünfte über persönliche und finanzielle Verhältnisse zu geben und bei Aufforderungen keine Veränderungen am Computer zu machen oder etwas zu installieren. "Lassen sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen", schreibt die Polizei und rät zudem, ein Gespräch zu beenden, wenn der Verdacht besteht, dass der Anrufer ein Betrüger ist.

Infos im Internet: