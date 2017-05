Konstanz Telefonbetrüger erbeutet mehrere hundert Euro

Die Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen eines Unbekannten bei Konstanzer Bürgern, der sich als Mitarbeiter von Microsoft ausgibt, um Zugang zum Onlinebanking zu bekommen.

Ein Anrufer gab sich am Mittwoch gegenüber einem Bürger als angeblicher Mitarbeiter von Microsoft aus und teilte mit, dass der Computer des Bürgers mit einem Virus infiziert sei. Der Unbekannte wies den Mann laut einer Mitteilung der Polizei an, auf eine bestimmte Internetseite zu gehen und Eingaben zu machen. Dadurch bekam der Anrufer Zugriff zum Computer und konnte mehrere Geldabbuchungen beim Online-Banking in Höhe von mehreren Hundert Euro machen. Die Polizei rät, niemals sensible Daten am Telefon preiszugeben, sich auf dubiose Internetseiten führen zu lassen oder unbekannte Programme zu installieren. Informationen zu Betrugsmaschen gibt es im unter www.polizei-beratung.de