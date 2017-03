Konstanz Tanztheater auf dem Müllberg

Das Stück "Trashedy" thematisiert am 25. März in der Spiegelhalle eine große Gefahr für die Erde: den stetig wachsenden Müllberg.

Wer wissen möchte, wie viel Plastik wir Menschen Tag für Tag ver- und gebrauchen, der sollte sich dieses Stück unbedingt anschauen: Am Samstag zeigt die Performing Group um 18 Uhr in der Spiegelhalle des Theaters Konstanz das Stück „Trashedy“ für Zuschauer ab elf Jahren. Konstanzer Schulen sind bereits in den Tagen davor Zeugen des Schauspiels. Trashedy – trash und tragedy, Müll und Tragödie. Der Name ist Programm. Das Stück soll anregen, aufregen, nachdenklich machen, zum Umdenken animieren und nicht zuletzt den Brennpunkt auf eine existenzielle Gefahr für unseren Planeten setzen. Dabei wollen die Darsteller jedoch weder belehrend noch besserwisserisch oder gar mit dem moralischen Zeigefinger daherkommen. Die Zuschauer bekommen einen tiefen Einblick in die ökologische Sinnlosigkeit von Einmal-Plastikbechern, wenn die zwei Männer auf der Bühne einen nach dem anderen in Händen halten und in Höchstgeschwindigkeit achtlos wegschmeißen. Dabei wird auch das Publikum einbezogen, denn der Verbrauch von Plastik betrifft alle jeden Tag. Oft in Bereichen, in denen wir gar nicht damit rechnen würden.

Zwei Darsteller gehen der Geschichte unserer merkwürdigen Evolution nach und wühlen sich durch die Komplexität des Themas „ökologische Intelligenz", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Auf ihrem Weg stoßen sie auf immer neue Fragen und einen stets wachsenden Müllberg. Mit Hilfe von animierten Zeichnungen, Tanz und Klangcollagen wirft "Trashedy" einen unverstellten, humorvollen Blick auf unsere Entscheidungsfreiheit und das Konsumverhalten. Denn alles was wir tun, hat eine Auswirkung.

Irgendwo. „Ausgezeichnet wird ein Stück, eine zweifellos bestechende zeitgenössische Produktion für ein junges Publikum, das einen fröhlich fragenden Blick auf unsere komplexe Welt wirft." So lautet die Jury-Begründung des Westwind Festivals, das das Stück mit dem Fachjurypreis und dem Jugendjury-Publikumspreis auszeichnete.

