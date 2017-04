Konstanz Tanz in vielen Facetten

Tanzschule dance4you präsentiert am 10. und 11. April Show mit 200 Tänzern im Stadttheater Konstanz

Konstanz – Step on Stage: Der Titel der Aufführung ist bereits zu einem Begriff geworden. Jetzt ist es wieder so weit: Die Konstanzer Tanzschule dance4you veranstaltet am Montag und Dienstag im Stadttheater die kurzweilige Show. Etwa 200 Tänzerinnen und Tänzer im Alter von etwa fünf bis 50 Jahren werden ihr Können zeigen und die Begeisterung am Tanzen vermitteln.

„Tanzen ist ein Mittel, mit dem man sich ausdrücken kann, und man darf sein, wie man ist. Auch bei einer vorgegeben Choreografie gibt jeder Tänzer seine Persönlichkeit und seine Seele hinein“, beschreibt Ingrid Blomeier-Wittig, Inhaberin der Tanzschule dance4you, die Faszination des Tanzens. Mit der Show „Step on Stage“ verfolgt sie vor allem ein großes Ziel: „Die Menschen – die Tänzer und die Zuschauer – glücklich zu machen“, so Ingrid Blomeier-Wittig. Stolz ist sie auf die Schülerinnen und Schüler, die derzeit fast ohne Unterlass und mit Begeisterung trainieren. Sie haben Spaß daran, sich zu bewegen, gehen respektvoll miteinander um, was der Tanzlehrerin ungemein wichtig ist, und quasi nebenbei wird das Selbstbewusstsein gefördert. „Sie trauen sich vor ein großes Publikum zu treten und zu tanzen. Da nehmen sie einiges mit“, ist sie sich sicher. Dies helfe auch in anderen Bereichen des Lebens wie Schulreferate.

Die Schule ist jetzt aber gedanklich weit weg, denn die Show steht kurz bevor. In rascher Abfolge werden die verschiedenen Tanzgruppen unterschiedliche Genres präsentieren, darunter Kindertanz, HipHop mit facettenreichen Stilrichtungen, Modern und Contemporary Dance. Ein Auftritt im Stadttheater ist für alles etwas Besonderes. Ingrid Blomeier-Wittig lobt das Entgegenkommen des Stadttheater-Teams, zumal „es in Konstanz kaum bezahlbare Aufführungsstätten gibt“, sagt sie.

von „Step on Stage“ am Montag, 10. April, um 19 Uhr ist bereits ausverkauft. Karten gibt es noch für die beiden anderen Shows am Dienstag, 11. April, um 15 und um 19 Uhr an der Theaterkasse sowie unter www.theaterkonstanz.de