Konstanz Täter nach tödlicher Disco-Schießerei in Konstanz beerdigt

Nach der tödlichen Schießerei an einer Konstanzer Diskothek ist am Freitag der Täter beigesetzt worden.

An der Trauerfeier hätten rund 250 Menschen teilgenommen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Beerdigung sei ohne Störungen abgelaufen. Beamte waren demnach ebenfalls vor Ort.Der 34-Jährige hatte in der Nacht zum Sonntag an der Disco „Grey“ im Industriegebiet der Stadt Schüsse aus einem US-Sturmgewehr abgefeuert. Dabei wurde ein Türsteher getötet. Der Todesschütze starb nach einem Schusswechsel mit der Polizei im Krankenhaus. Woher der Mann die Waffe hatte, ist weiterhin unklar.Bereits am Vortag war der bei der Schießerei getötete Sicherheitsmitarbeiter unter großer Anteilnahme beigesetzt worden. Zu der muslimischen Beisetzung auf dem Hauptfriedhof in Konstanz kamen nach Angaben der