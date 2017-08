Konstanz Täter im Grey hat in der Main Hall geschossen  Herkunft der Waffe weiter unklar

Rozaba S. hat mit dem Sturmgewehr vom Typ M 16 auch Schüsse in der Main Hall der Diskothek Grey abgegeben. Das bestätigen Staatsanwaltschaft und Polizei Konstanz am Freitagabend. Insgesamt gab der 34-Jährige mindestens 24 Schüsse ab.

Neue Details zur Gewalttat in der Konstanzer Diskothek Grey: Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Konstanz am Freitagabend bekannt geben, hat Rozaba S. auch im Hauptraum, der sogenannten Main Hall, geschossen. Laut der gemeinsamen Pressemitteilung betrat der 34-Jährige den Vorraum, bewegte sich auf die Kassenboxen zu und hielt sich im dahinter liegenden Foyer sowie in der Main Hall auf. Dort feuerte er zweimal in die Decke.

Dies haben laut Staatsanwaltschaft und Polizei die dort installierten Kameras aufgezeichnet. Nach dem vorläufigen Ergebnis der kriminaltechnischen Untersuchung hat Rozaba S. mindestens 24 Schüsse abgegeben. Ferner teilten die Behörden mit, dass die Ermittlungen zur Herkunft der Tatwaffe, ein Sturmgewehr vom Typ M¦16, weiter andauern. Dazu zähle auch die Klärung über die waffenrechtliche Erlaubnis von Rozaba S. Das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung liege noch nicht vor. Sie soll Aufschluss darüber bringen, ob Rozaba S. unter dem Einfluss von Drogen oder anderer berauschender Mittel stand.Die Polizei wehrt sich in der Stellungnahme gegen Vorwürfe, die Polizisten in einem Streifenwagen seien bei den ersten Schüssen des Täters bei der Disko gewesen und hätten nicht rechtzeitig eingegriffen. Sämtliche Beweismaterialien - also Einsatzprotokolle, Funkverkehr, sichergestellte Videoaufnahmen aus dem Innen- und Außenbereich und Zeugenaussagen - „haben übereinstimmend ergeben, dass zum Zeitpunkt der Rückkehr des Tatverdächtigen zur Diskothek keine Streifenwagenbesatzung oder ein anderes Fahrzeug des Polizeipräsidiums Konstanz, auch nicht der Bundespolizei, auf dem Parkplatz stand“, heißt es in der Mitteilung im Detail.Vielmehr haben die Polizisten Rozaba S. bei ihrem ersten Einsatz nicht angetroffen. Der 34-Jährige habe randaliert und deshalb ein Hausverbot erhalten. Nachdem die Beamten die Anzeige aufnahmen, haben sie um 4.18 Uhr den Parkplatz wieder verlassen. Um 4.25 Uhr ließ sich Rozaba S. mit einem Taxi vor der Disko absetzen, näherte sich von Westen und gab noch auf dem Parkplatz die ersten Schüsse ab, bevor er das Grey betrat.Nach bisherigem Stand der Ermittlungen seien durch die Schüsse im Eingangsbereich der Türsteher Ramazan Ö. tödlich, ein weiterer Sicherheitsmitarbeiter und zwei Gäste, ein Mann und eine Frau, schwer verletzt worden. Außerdem erlitten mindestens acht weitere Personen auf der Flucht leichte Verletzungen oder einen Schock.Als Rozaba S. das Gebäude wieder verließ, haben Security-Mitarbeiter laut Staatsanwaltschaft die Haupteingangstür verschlossen. „Viele Besucher und einige Türsteher“ haben danach die Disko über Türen, Notausgänge oder Fenster verlassen. Rozaba S. habe versucht, noch einmal ins Grey zu gelangen, dabei Schüsse auf die Tür und deren Verglasung abgegeben und mit der Schulterstütze des M16-Gewehrs gegen die Verglasung geschlagen. Die Schulterstütze sei dabei zerbrochen.Als die ersten Streifenwagen eintrafen, habe sich der 34-Jährige ihnen zugewandt. Die Polizisten seien „aus einsatztaktischen Erwägungen nicht vor die Diskothek“ gefahren, schreiben Staatsanwaltschaft und Polizei. Stattdessen hielten sie abgesetzt auf der Max-Stromeyer-Straße an, um dort in Deckung ihre Schutzausrüstung anzulegen. Noch dort sei ein Beamter schwer verletzt worden, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt. Er sei kniend hinter dem Streifenwagen von einem Projektil getroffen worden, das den ballistischen Schutzhelm durchschlug, den der Polizist erst wenige Augenblicke zuvor angelegt hatte.Beim anschließenden Schusswechsel mit der Polizei wurde Rozaba S. lebensgefährlich verletzt und erlag trotz einer Notoperation im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Dies wird im Obduktionsergebnis als Todesursache festgestellt.Nach der tödlichen Schießerei an derbeigesetzt worden.