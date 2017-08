Konstanz Szenen wie im Kindergarten: Zwei Senioren aus Konstanz streiten sich jahrelang. Am Ende verklagt einer den anderen.

Ein Streit zwischen zwei Bewohnern einer Konstanzer Seniorenwohnanlage endet kurios: Ein 76-Jähriger verklagt einen 71-Jährigen. Im Prozess wird klar: Ihr Verhältnis ist seit mehre­ren Jahren angespannt.

Mit einem außergewöhnlichen und zugleich kuriosen Rechtsstreit musste sich vor kurzem das Amtsgericht beschäftigen. Außergewöhnlich, weil der Streit zwischen zwei hochbetagten Senioren ausgetragen wird und der Schlagabtausch schon seit fast acht Jahren andauert. Kurios, denn einer der Rentner verklagt schließlich den anderen auf gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung, wegen einer Tat, die vor zwei Jahren stattfand.

Der Beschuldigte ist Bruno S. Er ist 71 Jahre alt und wohnt zusammen mit seiner Frau in einer Seniorenwohnanlage in Petershausen. Fast jeden Tag zu einer bestimmten Zeit verlassen sie ihre Wohnung und gehen spazieren. Dabei werden sie beobachtet: Karl-Wilhelm W., 76 Jahre und seine 28 Jahre jüngere Frau sitzen auf der Terrasse der Anlage. Beide sehen, wie das Ehepaar S. die Wohnanlage verlässt und eilen ins Foyer. Das Ehepaar S. schließt zusammen die Türen im Eingangsbereich. "Ich halte mich nur an die Hausordnung", sagt Bruno S. dazu vor dem Amtsgericht aus.

Anschließend macht sich das Ehepaar W. daran, die Türen wieder zu öffnen. Bruno S. filmt das Öffnen der Türen mit seinem Mobiltelefon. Da keine Zeugen vor Ort sind, möchte Karl-Wilhelm W., so seine Aussage, an dem 71-jährigen vorbei durch die Tür ins Freie und am Namensschild eines anderen Nachbarns klingeln. In diesem Moment soll er einen Schlag von Bruno S. mit dessen Mobiltelefon an die linke Schläfe bekommen haben. Dadurch wurde auch seine Brille beschädigt. Im Prozess tritt Karl-Wilhelm W. als Nebenkläger auf.

Gleich zu Anfang stellt Strafrichterin Christine Kaiser eines klar: "Meine Herren, wir sprechen heute ausschließlich über den 16. Juni 2015. Alles andere, interessiert an dieser Stelle nicht." Beide Parteien nicken, vorerst. Bruno S. behauptet: Er habe bei der Auseinandersetzung nicht zugeschlagen. Für ihn stellt sich die Szene im Foyer anders dar, als es in der Anklageschrift steht: "Die Ehefrau des Nebenklägers hat nach mir geschlagen, er hat mich angerempelt." Der Beschuldigte hat auch Fotos vom Tag dabei. Auf einem Bild ist auch tatsächlich Frau W. zu sehen: mit erhobener Hand. Auf einem weiteren Foto ist ein kariertes Hemd zu erkennen. Der Träger ist der Kamera sehr nah gekommen. Hier will Bruno S. eindeutig den Rempler seines 76-jährigen Nachbarn erkannt haben. Der Nebenkläger wehrt sich: "Ich drehe mich eindeutig weg, weil sie mich ins Gesicht schlagen."

An dieser Stelle holt der Beschuldigte auf einmal weit aus. Alles habe 2009 angefangen: Karl-Wilhelm W. tyrannisiere andere schon immer. Der Nebenkläger kontert: "Mein Nachbar versucht, mich schon seit Jahren aus der Anlage zu mobben." Es geht eine Weile hin und her. Richterin Christine Kaiser ermahnt beide mehrmals: "Meine Herren, bleiben sie beim 16. Juni."

Anschließend sollen die Ehefrauen ein wenig mehr Klarheit in den Fall bringen. Nacheinander treten sie in den Zeugenstand. Keine Überraschung: Beide decken die Aussagen ihres jeweiligen Partners. Zu dem Foto sagt die 48-Jährige Frau des Nebenklägers: Sie wollte Bruno S. nicht schlagen, sondern die Kameralinse zuhalten. Einig sind sich beide Parteien lediglich in der Art und Weise wie ihre Begegnungen im Foyer verlaufen.

Die Ehefrau von Bruno S. spricht von "ritualisiertem Verhalten". Die Frau des Nebenklägers von einer "eingefahrenen Choreografie". Auch der 76-Jährige hatte in seiner Aussage von einem Spiel gesprochen, was beide Paare im Foyer immer wieder betreiben würden: "Es geht zu wie im Kindergarten." Da schaut Richterin Christine Kaiser beiden Männern in die Augen und sagt: "Ja, das ist Kindergarten-Niveau. Sie sind zwei 70-jährige Männer. Über was streiten sie beide eigentlich?"

Die Staatsanwaltschaft stellt in ihrem Plädoyer fest: Sowohl der Rempler, als auch der Schlag könnten so passiert sein. Es stehe Aussage gegen Aussage. Der Angeklagte sei freizusprechen. Nebenklägervertreter Rolf Brauer sieht ganz klar eine Gewalttat: Sein Mandant füge sich ein Hämatom nicht selbst zu, auch sei seine Brille kaputt. Bruno S. müsse verurteilt werden. Der Verteidiger stellt fest: Die Tat lässt sich nicht einwandfrei feststellen. Außerdem sei ein Handy kein gefährliches Werkzeug. Er plädiert auf Freispruch. Letztlich spricht Richterin Christine Schäfer den 71-jährigen frei: "Beide Parteien machen sich bereits jahrelang das Leben schwer." Sie stünde vor einem Dilemma, das ihr viele Male als Richterin begegnet: Das Ereignis sei zu lange her, jeder erinnert sich anders. Auch seien die Fotos nicht eindeutig. Sie spricht den Beschuldigten frei. Einen Rat gibt sie den beiden mit auf den Weg: "Leben sie aneinander vorbei und das friedlich."



Die Rechtslage

Bei gefährlicher Körperverletzung existieren fünf Arten: durch Gift oder andere gesundheitsschädliche Stoffe, mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs, eines hinterlistigen Überfalls, in Gemeinschaft mit Anderen oder mittels einer lebensgefährlichen Behandlung. Freiheitsentzug: sechs Monate bis zehn Jahre. (set)